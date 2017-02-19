Жители Токио побили свой собственный рекорд по возврату потерянных наличных денег в правоохранительные органы. За 2016 год общая сумма денежных средств, найденных и переданных полиции, составила 3,67 миллиарда йен – 32,5 миллиона долларов.

В полицейские участки Токио ежедневно приходят горожане с найденными деньгами. Полиция регистрирует около 10 миллионов потерянных йен в день.

С каждым годом сумма находок увеличивается. В 2016 году впервые был побит рекорд 1990 года и сумма находок составила 3,67 миллиарда японских йен.

Из этой суммы 2,7 миллиарда йен нашли своих хозяев, что также побило рекорд по возвращению найденных денег владельцам, установленный в 1999 году.

Помимо наличных жители столицы приносят и найденные предметы. Всего в прошлом году вместе с деньгами японцы отдали полиции 3,8 миллиона находок.

Из общего числа находок 626 тысяч приходятся на документы: удостоверения личности, водительские права и кредитные карты.

Одежда, например, перчатки и шарфы, составляет 455 тысяч находок.

Японцы умудряются терять и своих питомцев. За последний год японцы привели в полицию около 1000 найденных домашних животных.

По закону страны, если владелец собственности не найдется через три месяца, полиция отдает находку тому, кто ее нашел.

В случае, если никто не обратится за находкой, то наличные или средства, вырученные от продажи вещей, идут в муниципальную казну.

По теме: