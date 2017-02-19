Снежная лавина накрыла два жилых дома в селе Жаш-Тилек и один дом в селе Кожокелен Ошской области. Погибло двое детей и женщина. Трасса Бишкек-Ош из-за схода лавин была закрыта на 36 часов.

В воскресенье 19 февраля около 5:30 утра лавина полностью накрыла два жилых дома в селе Жаш-Тилек Чон-Алайского района.

Удалось вызволить всех шестерых членов семьи одного дома. Во второй семье было также шесть человек, но из дома выбрались только четверо. Под завалами остались двое детей.

«Тела детей вытащили местные жители, спасатели еще не успели доехать до места происшествия», – сказали в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций.

В 11 утра было найдено первого ребенка – мальчика, ученика третьего класса. В 11:40 из-под снега извлекли тело второго ребенка – девочки, ученицы четвертого класса.

На место происшествия прибыла группа спасателей из 30 человек. Они доставили пострадавших в районную больницу. Пострадавшим семьям выделили временное жилье и оказали гуманитарную помощь.

Как сообщает министр здравоохранения Талантбек Батыралиев, 10 спасенных жителей были госпитализированы в территориальную больницу.

«Серьезных травм нет, царапины и ушибы. Но они напуганы», – сказал министр.

Состояние восьми спасенных удовлетворительное, еще у двоих – средней тяжести.

Лавина также накрыла дом в селе Кожакелен Кара-Сууйского района Ошской области. Погибла женщина.

В связи с обильными снегопадами по республике зафиксировано несколько фактов схода лавин, что стало причиной остановки движения сотен автомашин на 255 километре дороги Бишкек-Ош.

МЧС заявило об одном ДТП на трассе. О пострадавших в ДТП пока не сообщается.

Министерство транспорта объявило о временном закрытии трассы Бишкек-Ош на 36 часов.

Временное ограничение на проезд машин установили ввели на участке трассы от села Сосновка (Чуйская область) до поста Арал (Токтогульский район Джалал-Абадской области). На этом участке дороги были открыты пункты питания и обогрева.

В МЧС отметили, что подобная непогода зафиксирована в большинстве регионов страны.

Соавтор: Айдай Эркебаева

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