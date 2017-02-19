Подразделение Google, занимающееся разработкой беспилотных автомобилей, платило большие заработные платы своим инженерам. Зарплата и система бонусов были настолько значительными, что спустя некоторое время инженеры стали создавать собственные стартапы – вне стен Google.

Сотрудники, пришедшие в проект на стадии зарождения, имели необычную систему компенсаций. Зарплаты работников приумножались вдвое, втрое, а иногда даже в 16 раз.

Систему запустили в 2010 году, по ее условиям сотрудников поощряли за достижение определенных показателей. Работники получали не только сверхвысокие гонорары, но и разные бонусы.

К концу 2015 года цифры были настолько велики, что некоторые ветераны компании больше не нуждались в своих рабочих местах и предпочли создать собственные стартапы.

Бывший инженер проекта Крис Урмсон после ухода с должности начал разрабатывать собственный беспилотный автомобиль под названием Aurora. Помогает ему в этом бывший сотрудник Tesla Motors Стерлинг Андерсон.

Вскоре Tesla Motors подала иск против Aurora Innovation, обвиняя их в хищении данных.

Со-основатель стартапа, бывший разработчик Tesla, уведомил руководителей об уходе в декабре, однако сам ушел лишь в январе. В течении этого времени Андерсон якобы скопировал данные компании на отдельный жесткий диск.

Истец утверждает, что стартаперы хотят догнать Илона Маска, основателя Tesla, в производстве беспилотных автомобилей.

На данный момент Aurora Innovation намерена опровергнуть обвинения в хищении в суде, после чего создатели компании сконцентрируются на «построении успешного бизнеса».

Компания Ford инвестирует миллиард долларов в стартап Argo Al, который занимается разработкой системы «виртуальный водитель» для беспилотных автомобилей.

Создатели этого стартапа – бывший инженер Google Брайан Салески и бывший руководитель проекта в Uber Technologies Питер Рандер.

Cалески будет управлять командой Argo AI и отчитываться перед пятью членами совета директоров. Ford будет иметь контрольный пакет акций стартапа.

Арго AI рассчитывает к концу года иметь около 200 сотрудников. Штаб-квартира команды находится в Питтсбурге, несколько офисов – в Мичигане и Сан-Франциско.

Проект по разработке самоуправляемых грузовиков Otto тоже был создан экс-инженерами Google. Компания Uber в сентябре 2016 года купила этот стартап за 680 миллионов долларов.

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