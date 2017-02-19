Тувинская школьница Ай-кыс Кыргыс стала участницей проекта «Голос. Дети». По итогам «слепых» прослушиваний она понравилась двум членам жюри — Диме Билану и Нюше, но в наставники выбрала Билана.

На предварительном «слепом» прослушивании Ай-Кыс исполнила песню «I Will Survive» Глории Гейнор, которая вышла синглом с альбома Love Tracks 1978 года.

«Мое имя на тувинском языке означает «Лунная девочка». Я очень люблю петь и играть в компьютерные игры. А в будущем я хотела бы стать переводчиком», — сказала она в интервью перед выходом на сцену.

Юная певица Ай-Кыс Кыргыс будет бороться за победу в четвертом сезоне проекта «Голос. Дети». Это была ее вторая попытка попасть на это шоу. В 2015 году она не сумела пройти отборочный этап.

Но в том же году она дошла до финала и победила в другом детском творческом конкурсе — «Синяя птица», который проводил телеканал «Россия». Болеть за нее призывал глава Тувинской республики Шолбан Кара-оол.

Ай-Кыс Кыргыс родом из Тувы, ей 14 лет и она с детства выступает на сцене. Кроме участия в проекте «Голос.Дети» и «Синяя птица», она выступала на международном конкурсе «Голос Азии».

«Голос.Дети» — это вокальное телевизионное шоу, которое запустил «Первый канал». Это детский аналог музыкального шоу «Голос», выходящего на том же телеканале.

Шоу «Голос» является адаптацией голландского проекта «The Voice of Holland».

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