65-летний бишкекчанин Оскар Султаналиев прошел отборочный тур российского шоу слепых прослушиваний «Голос 60+». Эфир с его участием опубликовали на «Первом канале».

В предварительном отборе он исполнил песню Тома Джонса – Sexbomb. Он рассказал, что выбрал эту песню, потому что она была популярна в его молодости.

Во время выступления все четыре наставника повернули свои кресла, что, как рассказывает сам Султаналиев, стало для него неожиданностью.

Из четырех судей, кыргызстанец выбрал себе в наставники певца Валерия Сюткина.

«Голос 60+» — российское развлекательное вокальное шоу талантов. Это версия проекта для более возрастных конкурсантов (от 60 лет). Шоу было адаптировано с нидерландского формата The Voice Senior.