5 сентября три гражданских активиста вышли на митинг к зданию Минкульта против приезда в Кыргызстан артистов, которые поддерживают политику Кремля. Они были недовольны тем, что на футбольном матче ветеранов 30 сентября, в котором участвовал президент страны, выступила группа «Город 312».

Министр культуры Азамат Жаманкулов позже ответил, что музыкантов пригласило не ведомство, а частные лица.

Недовольства активистов

Митингующие держали плакаты с надписью «Нет войне» и «Пусть певцы агрессоры не приезжают, им сюда дороги нет».

В беседе с «Клоопом» активист Ондуруш Токтонасыров сообщил, что в День независимости Кыргызстана в страну позвали «певцов Кремля».

«Почему в Кыргызстан приезжают певцы Кремля, которые объявили войну Украине? Почему солистка группы “Город 312” приезжает и поет? Она активно поддерживает политику Путина. И эта певица приезжает и поет на нашем празднике независимости. В аэропорту ее встретили с боорсоками и цветами. Теперь в следующем месяце ожидают приезда Филиппа Киркорова и Валерия Меладзе. Эти певцы тоже поддерживают политику Путина», — возмутился он.

Он остерегается того, что Кыргызстан так возможно пропагандирует войну, придерживаясь нейтральной позиции на мировой арене.

Что сказал министр Жаманкулов?

Азамат Жаманкулов в разговоре с журналистом «Клоопа» подчеркнул, что группа «Город 312» — это певцы из Кыргызстана.

«Это наши певцы. “Город 312” — группа, которая названа в честь кода города Бишкек. Эту группу пригласили частные лица», — сказал Жаманкулов.

Кроме этого, по словам министра, если закон не препятствует приезду российских певцов, то они никак не смогут запретить им приезжать.

Встреча группы «Город 312» в Бишкеке

Группа «Город 312», которая сформировалась в Бишкеке и работает в России, прилетела в Кыргызстан 29 августа. Их встретили представители минкульта.

Группа «Город 312» в аэропорту «Манас» . Фото: Минкульт.

В сообщении министерства говорится, что музыкантов пригласили как «официальных гостей» на футбольный матч 30 августа, в котором играл сам президент.

«По программе они поздравят кыргызстанцев и любителей футбола с предстоящим праздником Независимости и представят концертную программу совместно отечественными звездами эстрады», — сообщили в министерстве.

Звёзды, поддерживающие Россию в войне с Украиной

18 марта группа «Город 312» приняла участие на концерте в Уфе, посвященном поддержке войны и президента России Владимира Путина. Солистка группы Светлана Назаренко ответила на критику на своей странице в фейсбук: «Я украинка по происхождению, просто пытаюсь делать свою работу».

Ранее кыргызский рэп исполнитель Медер Кадыров по ником L’zeep поехал на восток Украины, чтобы поддержать Россию.

Певец Валерий Меладзе в начале выступал против войны, но позже перестал говорить на эту тему.

В июне 2021 года певца Филиппа Киркорова включили в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины «за его пропагандистские концерты и поддержку незаконной аннексии Крыма». Спустя три дня певца исключили из списка.

Война в Украине

Больше шести месяцев прошло с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось 24 февраля. За это время оттуда уехали уже более 10 миллионов человек, а 14 миллионов были вынуждены покинуть свои дома.

Через месяц после начала российского вторжения в Украину кыргызские дипломаты сообщали, что МИД и посольства эвакуировали оттуда более 700 кыргызстанцев. Из-за боевых действий их вывозили на родину через европейские страны: Молдову, Румынию, Болгарию, Венгрию, Польшу и Турцию. Но до эвакуационных авиарейсов смогли добраться не все. Многие граждане и уроженцы Кыргызстана эвакуировались самостоятельно.

Западные страны, в том числе США, ввели беспрецедентные экономические санкции в отношении России в ответ на вторжение российских войск в Украину. Это сделало Россию мировым лидером по объему наложенных санкций.

Кыргызские власти неоднократно заявляли, что придерживаются нейтралитета в вопросе войны в Украине. Однако в последнее время заметно, что кыргызские власти пытаются сблизиться с российской стороной.

Над материалом работала Айжамал Туголбай кызы.

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