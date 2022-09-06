На площади Ала-Тоо в Бишкеке более 12 лет стояло здание сгоревшей Генеральной прокуратуры, обтянутое выцветшими баннерами. Здание было сожжено во время апрельской революции 2010 года, когда свергли тогдашнего президента Курманбека Бакиева, который в итоге бежал в Беларусь.

Для многих это здание стало неотъемлемой частью главной площади страны и даже символом революции. Смотрите видео о том, как с 6 июля, на протяжении двух месяцев, сносили сгоревшую Генпрокуратуру.

Столичная мэрия перед тем как начать снос здания обещала на его месте разбить сквер. Но позже стало известно, что месте сгоревшего здания хотят построить здания бизнес или торгового комплекса.