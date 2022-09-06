Сотрудники Госкомитета нацбезопасности 5 сентября задержали следователя Генеральной прокуратуры по особо важным делам. Его подозревают в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе ГКНБ.

По данным пресс-службы, задержанный организовал продажу земельных участков, которые принадлежали ОАО «Бишкекскому машиностроительному заводу». Всего было продано 12 участков под строительство домов — общая площадь незаконно отчужденных земель составила 62 гектара.

В пресс-службе подчеркнули, что этот факт зарегистрировали по статье «Коррупция».

Следователя водворили в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ.

Ранее по этому же делу по подозрению в коррупции были задержаны сотрудник Генпрокуратуры и сотрудник «Бишкекского машиностроительного завода». Их также водворили в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ.

По данным спецслужбы, организатором коррупционной схемы был сотрудник Генпрокуратуры — он продал участок на сумму в $460 тысяч другому соучастнику преступления. Площадь незаконно отчужденного участка, принадлежащего заводу, составила 62 га.