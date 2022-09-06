«Водитель автомобиля такси, пересекавший перекресток на запрещающий сигнал светофора, сбил мужчину, передвигавшегося на моноколесе», — сообщили в прокуратуре.

Позже изданию «Азаттык» сообщили в Посольстве Кыргызстана, что погибшим оказался уроженец Кыргызстана, получивший российское гражданство.

Там добавили, что совершивший автонаезд водитель также является уроженцем Кыргызстана. В Посольстве отметили, что его уже передали правоохранительным органам. Тело погибшего 5 сентября отправили в Кыргызстан.