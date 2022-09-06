Национальный банк 5 сентября заявил об относительной стабилизации на валютном рынке. В связи с этим регулятор решил снять временные ограничения по операциям с иностранной валютой между коммерческими банками и обменными бюро, которые вводил на фоне вывоза из страны наличных долларов.

Эти ограничения Нацбанк ввел 22 июля, чтобы обеспечить экономическую безопасность страны и «в связи со складывающейся геополитической обстановкой в мире, для минимизации неблагоприятных последствий и рисков, и их влияния на отечественный финансовый рынок».

Банки могли в течение дня торговать с обменками валютой только на сумму, не превышающую оборот этого обменного бюро. Это касалось как наличной, так и безналичной иностранной валюты. Похожие ограничения ввели и для обменок.

Кроме того, комбанки были обязаны еженедельно отчитываться перед Нацбанком, а также предоставлять ему информацию о торговле иностранной валютой с обменными бюро.

Игры на валютном рынке

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину в отношении России ввели серьезные экономические санкции. Это привело к тому, что в России появился дефицит наличных долларов.

По этой причине в России 1 марта ввели ограничение на вывоз наличных долларов — не более $10 тысяч на одного человека. Похожее ограничение c середины марта действует и в Казахстане.

В Нацбанке Кыргызстана говорили, что из-за этого в республику увеличились денежные переводы в рублях, тенге и долларах, которые затем снимали в долларах и вывозили из страны. Следует отметить, что до войны в Украине доллары в Кыргызстан поступали в основном из России.

«Пользуясь отсутствием запрета на ввоз/вывоз иностранной валюты из страны, получатели [переводов в инвалюте] вывозили и вывозят в большом количестве наличные доллары США за пределы Кыргызстана», — отмечали в регуляторе.

Чтобы урегулировать ситуацию, Нацбанк вводил ряд ограничений, например, в какой-то момент стало невозможно получить перевод в долларах.

Дефицит валюты привел к тому, что коммерческие банки значительно повысили комиссию за обналичивание валюты. Они объяснили это тем, что ищут другие пути поставок валюты в страны, а перевозка денег из других стран стоит дороже.

Эксперты говорили, что в условиях нехватки наличности и различных ограничений в страну вернулся черный рынок валют, в котором, вероятно, участвуют коммерческие банки. Позже Нацбанк признал, что на фоне дефицита наличной валюты в Кыргызстане появился черный рынок валют.

Также со вторжения России в Украину курс доллара переживал сильную волатильность. В середине марта официальный курс доллара вырос до 105 сомов, а к началу апреля упал до 81,5 сома. В последующие дни доллар снова вырос до 92,6 сома, однако вскоре начал падать. На 5 сентября курс доллара по отношению к сому составляет 80,9 сомов.

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