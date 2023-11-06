Нацбанк Кыргызстана предлагает обязать финансово-кредитные учреждения страны настраивать терминалы и банкоматы, принадлежащие им, на прием новых банкнот. Соответсвующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение 2 ноября на портале koomtalkuu.org.

Финансовый регулятор хочет обязать банки и другие финансово-кредитные организации, а также их агентов в течение шести месяцев с даты объявления Нацбанком о выпуске новых банкнот в обращение обеспечить настройку платежных терминалов и банкоматов на прием вводимых в обращение новых банкнот национальной валюты.

В справке-обосновании проекта постановления отмечается, что при выпуске новых банкнот национальной валюты не все коммерческие банки и платежные организации своевременно настраивают свое оборудование на прием вводимых в обращение новых банкнот, в результате платежные терминалы и банкоматы не принимают эти банкноты, что создает неудобства для пользователей, ограничивая способы оплаты.

Национальный банк 10 мая 2023 года ввел в обращение банкноты номиналами 200, 500 и 1000 сомов новой пятой серии национальной валюты.