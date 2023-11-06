В МВД сообщили о смерти второго милиционера, пострадавшего при взрыве бензовоза на перевале Тоо-Ашуу.

30-летний Орозмамат Акуналиев умер в больнице 6 ноября. Он работал старшим следователем следственной службы ГОВД Кызыл-Кии. У него остались жена и трое детей.

1 ноября от полученных ожогов скончался коллега Акуналиева 41-летний оперативник отдела уголовного розыска ГОВД Кызыл-Кийи майор милиции Дилмурат Шамшиев. У него также остались жена и трое детей.

Днем 27 октября на 96 километре автодороги Бишкек — Ош произошло ДТП с участием бензовоза. В результате столкновения сгорели два легковых авто, а бензовоз перевернулся и загорелся.

Проезжавшие мимо Шамшиев и Акуналиев остановились, чтобы помочь водителю бензовоза потушить пожар. В результате они получили сильные ожоги и были доставлены в больницу. В МЧС сообщали, что в результате инцидента всего пострадали четыре человека.



В МВД сообщили, что семьям погибших милиционеров будет оказана всемерная поддержка.