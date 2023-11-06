Учительницу, которая исколола иглой руки ученикам школы №40 имени Чынгыза Айтматова в селе Ак-Коргон Ала-Букинского района Джалал-Абадской области, уволили. Об этом 3 ноября сообщила пресс-секретарь министерства образования и науки Гүлмира Үмөталиева.

Информация, что учительница этой школы исколола руки троим ученикам 5 класса ранее распространилась в соцсетях. Сообщалось, что одному ученику искололи иглой руки 17 раз.

В Министерстве образования и науки отметили, что инцидент произошел 24 октября, и заявили, что по этому факту ведется расследование. По информации ведомства, учительница кыргызского языка и литературы пошла на такой шаг из-за невыполнения учениками задания.

В Минобразе добавили, что права учащихся всегда защищены и никто не имеет права совершать насилие в отношении детей.