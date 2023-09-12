В Аксыйском районе Джалал-Абадской области открыли три новые школы. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров 11 сентября.

По данным Кабмина, в районе открыли школы №25 имени К.Алымкулова, №56 имени К. Кулназарова и №64 Дардак-Добо имени А. Кулубаева. В открытии всех трех школ поучаствовал глава Кабмина Акылбек Жапаров.

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В Кабмине сообщили, что школа №64 Дардак-Добо имени Кулубаева рассчитана на 100 ученических мест. Ее строительство начали в августе и выделили на это из бюджета 81 млн сомов.

«Теперь родители учеников будут спокойны за своих детей, особенно в зимнее время, ведь уже не придется ходить в школу за 3,5 км. Новая школа — это не только новые возможности, это символ процветающего будущего», — сказал Жапаров на открытии.

На строительство двухэтажной школы имени Алыкулова, рассчитанной на 225 ученических мест из бюджета выделили 66 млн сомов, а на школу имени Кулназарова, рассчитанной на 150 мест выделили 44,8 млн сомов.

Жапаров добавил, что в 2023 году на сферу образования предусмотрено 60,9 млрд сомов, в том числе 7,7 млрд сомов выделят на строительство общеобразовательных учреждений. По данным Кабмина, в 2023 году в эксплуатацию сдадут 100 школ из 204 запланированных на ближайшие годы.

В Кыргызстане большая проблема с нехваткой школ. Во-первых, они переполнены — ученикам нередко приходится сидеть по трое за одной партой. Во-вторых, даже существующие школы зачастую находятся в аварийном состоянии.

В 2019 году правительственная рабочая группа подсчитала, что в Кыргызстане каждая десятая школа в стране находится в аварийном состоянии. Их, согласно заключению группы, нужно снести, поскольку они угрожают жизни и здоровью учеников, а взамен — построить новые здания.