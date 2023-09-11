Первомайский районный суд Бишкека 11 сентября признал виновным активиста и члена партии «Бутун Кыргызстана» Мирлана Ураимова по статье «Публичные призывы к насильственному захвату власти». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По решению суда, Ураимова приговорили к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, его взяли под стражу в здании суда. Ранее активист находился под подпиской о невыезде.



Задержание Ураимова

ГКНБ задержал активиста и члена партии «Бутун Кыргызстана» Мирлана Ураимова в феврале 2022 года. Тогда в Госкомитете сообщили, что его задержали по статье «Публичные призывы к насильственному захвату власти», потому что он «распространял провокационные материалы в соцсетях, и этому есть доказательства».

До сообщения ГКНБ адвокатка Ураимова Юлия Богданова сообщила, что ее подзащитного задержали сотрудники ГКНБ за комментарий в соцсетях якобы с призывом к насильственному свержению власти. По ее словам, Ураимов заявил на допросе, что комментарий писал не он, а страницу, в которой появилась запись, давно взломали и он ей не пользовался.

Мирлан Ураимов — член «Бутун Кыргызстан» и принимал участие в парламентских выборах 2020 года от этой партии. Он известен как активист и один из организаторов акции против передачи Узбекистану 50 гектаров земли возле Кемпир-Абадского водохранилища.