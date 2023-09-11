Министерство культуры 11 сентября отклонило жалобу «Клоопа» на решение ведомства заблокировать сайт «Клоопа» по закону о «фейках». Такое решение приняла комиссия ведомства во главе с замминистра культуры Чынгызом Эсенгул уулу во время рассмотрения жалобы юристов «Клоопа».

Тем самым в силе остается решение о блокировке сайта «Клоопа» из-за материала с заголовком «Политик Равшан Джеенбеков заявил, что его пытают в СИЗО-1», согласно закону о «фейках».

На этот материал пожаловался Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ). Как сообщила «Клоопу» главная специалистка Управления информационной политики Минкультуры Зарина Калмуратова, в спецслужбе указали, что материал «противоречит закону о фейках и порочит репутацию ГКНБ».



8 сентября юристы «Клоопа» получили письмо от Минкультуры, в котором говорится, что в материале содержится «ложная информация». При этом в нем не уточняется, какая именно информация является ложной.

Министерство потребовало удалить «недостоверную информацию» в течение двух рабочих дней. В противном случае Минкультуры грозился «приостановить» работу сайта «Клоопа» на срок до двух месяцев.



В ответ юристы «Клоопа» подали жалобу, в которой указали, что, согласно законодательству республики, требовать удаления или опровержения могут только с ответчиков по судебным искам.

«Издание Kloop Media не является стороной спора и тем более ответчиком по иску о признании недействительными отдельных сведений, порочащих деловую репутацию заинтересованных лиц. Решение об удалении не отвечает требованиям и условиям законодательства. […] Считаем правомерным использование норм Гражданского кодекса, который обладает более высокой юридической силой, чем закон “О защите от недостоверной (ложной) информации”», — отмечалось в жалобе.

Кроме того, в документе указано, что в материале под заголовком «Политик Равшан Джеенбеков заявил, что его пытают в СИЗО-1» указана информация со ссылкой на источник, «а не самовольное утверждение каких-либо фактов о совершении преступления».



«Заголовок содержит слова “заявил, что”, тем самым подтверждая, что это цитата из высказывания героя статьи», — подчеркивалось в жалобе.

Помимо блокировки сайта, «Клоопу» угрожает и закрытие юридического лица. 28 августа стало известно, что прокуратура Бишкека подала исковое заявление о ликвидации Общественного фонда «Клооп Медиа» в Октябрьский и Первомайский районные суды столицы. В качестве причины иска названо «осуществление деятельности, выходящей за рамки предусмотренным уставом».



При этом большая часть документа посвящена совсем другой теме – якобы негативному влиянию публикаций «Клоопа» на Кыргызстан.

Однако, как считают юристы «Института медиа полиси» и медиасообщество Кыргызстана, иск столичной прокуратуры «несостоятелен». Они, как и ряд международных организаций, выступили с заявлением к властям республики «прекратить преследование “Клоопа”» и отозвать иск.

Иллюстрация на главной: Татьяна Зеленская.