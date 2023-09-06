28 августа стало известно, что прокуратура Бишкека подала исковое заявление о ликвидации Общественного фонда «Клооп Медиа» в Октябрьский и Первомайский районные суды столицы. Причина такого требования, согласно документу – «осуществление деятельности, выходящей за рамки предусмотренным уставом».

Согласно иску, «Клооп Медиа» не значится в госреестре СМИ, а в уставе организации не указано распространение информации, хотя указано «предоставление молодежи и другим представителям гражданского общества информационной площадки для свободного выражения своего мнения по поводу социально-политических, экономических процессов».

При этом большая часть документа посвящена совсем другой теме – якобы негативному влиянию публикаций «Клоопа» на Кыргызстан.

Новость об иске прокуратуры вызвала резонанс не только в Кыргызстане, но и среди международных организаций.

В защиту «Клоопа» выступили НПО, правозащитники и медиасообщество. Все они призвали власти Кыргызстана отозвать иск, прекратить преследование журналистов и давление на свободу слова.

Рассказываем, что они думают про этот иск.

Международное партнерство за права человека (IPHR), Freedom Now, Хельсинский фонд по правам человека, Международная федерация за права человека, Норвежский Хельсинкский комитет и Всемирная организация против пыток

«Обвинения, выдвинутые против “Клоопа” для обоснования запроса о его закрытии, абсурдны, отчасти смехотворны. Очевидно, что они проистекают из неприязни должностных лиц к публичному обсуждению, критике и требованиям отчитываться. Однако это не умаляет угрозы, которую иск представляет для платформы», — говорится в совместном заявлении организаций.

Комитет защиты журналистов (CPJ)

Программный директор CPJ Карлос Мартинес де ла Серна считает, что «заявление кыргызских властей о закрытии “Клоопа” является возмутительной и глубоко циничной попыткой задушить некоторые из наиболее острых журналистских расследований в Кыргызстане, включая расследования предполагаемой коррупции с участием ведущих государственных чиновников».

«Власти должны немедленно отозвать это заявление и прекратить кампанию давления на независимую прессу», — добавил он.

Правозащитная организация Front Line Defenders

Правозащитники заявили, что они по-прежнему обеспокоены масштабами угроз в адрес правозащитников и журналистов в Кыргызстане.

«В контексте репрессивных законодательных инициатив, касающихся работы СМИ и НПО, нападения на “Клооп” вписываются в недавнюю модель системного ограничения права и свободы правозащитников», — отметили в Front Line Defenders.

В организации считают, что хоть сам иск и связан с якобы нарушением устава организации, этот документ фокусируется на том, что журналистская деятельность «Клоопа» представляет собой критику властей Кыргызстана и государственной политики.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW)

По словам исследовательницы HRW по Центральной Азии Сыйнат Султаналиевой, иск против «Клоопа» является последним в череде нападок на свободу СМИ и свободу выражения мнений в Кыргызстане, которые несовместимы с международными обязательствами страны в области прав человека, а также с ее статусом члена Совета ООН по правам человека.

Султаналиева заявила, что «власти Кыргызстана должны немедленно отозвать иск и прекратить преследование независимых СМИ в стране».

Медиасообщество Кыргызстана

Кыргызские журналисты и другие представители медиасообщества в своем коллективном заявлении назвали иск прокуратуры Бишкека о закрытии «Клоопа» «несостоятельным» и призвали надзорный орган отозвать его.

В заявлении говорится, что иск прокуратуры — это политически мотивированное решение, которое является «продолжением целенаправленных действий по уничтожению независимых СМИ и подавлением свободы выражения мнения в целом в стране».

«На этом фоне публичные заверения властей о приверженности ценностям свободы слова и защиты конституционных прав человека, как главных приоритетов в политике, снова расходятся с их решениями и действиями на практике», — написали журналисты.

Партия «Реформа»

Политическая партия «Реформа» назвала иск против «Клоопа» «очередной вопиющей попыткой ограничения свободы слова в Кыргызстане и нарушением прав граждан на получение информации».

«Уже ничего не стесняясь, причиной закрытия независимого СМИ указывается критика власти. До такого беспредела не опускались ни при одном бывшем президенте», — говорится в заявлении «Реформы».

В партии добавили, что критика власти — это неотъемлемое право любого гражданина, она не является нарушением закона и не может быть ничем ограничена.

Депутат Дастан Бекешев

Парламентарий оценил многолетнюю работу «Клоопа» и вклад его журналистов в освещение событий в стране, расследования и наблюдение за выборами.

«”Клооп” — это одно из независимых СМИ, которое осталось в Кыргызстане и которое старается объективно описывать ситуацию в нашей стране», — написал Бекешев.

Депутат добавил, что существующие в Кыргызстане СМИ «должны понимать, что, к сожалению, придет и их черед, так как власти не нужны журналистские расследования, а гражданское общество не в том состоянии, чтобы отстаивать свободу слова».

Инициатива Peshcom

Представители гражданской инициативы Peshcom считают, что иск прокуратуры — это еще один показатель системного давления на свободу слова в Кыргызстане и на независимые медиа.

«Журналистские расследования, неудобные вопросы и аргументированная критика государственных или муниципальных органов — в этом и есть суть работы НЕзависимых медиа (в этом их отличие от зависимых). Мы, гражданская инициатива Peshcom, также часто критикуем работу муниципалитета, мы делаем это, потому что любим нашу страну и хотим, чтобы людям в ней жилось лучше!» — заявили в Peshcom.

«Правозащитный Хогвартс»

В поддержку «Клоопа» также высказались участники просветительского проекта «Правозащитный Хогвартс», которые осудили исковое заявление прокуратуры о ликвидации издания.

«“Чрезмерная критика власти” публикация “негативной информации” ни в коем случае не должны служить основанием для ликвидации организаций гражданского общества, это прямое посягательство на свободу слова и выражения мнения», — заявили в организации.

Платформа медиа действий

Эксперты Платформы медиа действий в своем заявлении говорят о появившейся в Кыргызстане тенденции, когда репрессии незамедлительно следуют в отношении тех, кто проводит журналистские расследования об отдельных высших руководящих лицах и членах их семей.

«Ни один закон Кыргызстана не содержит норм, запрещающих критику властей. Вопреки этому власть устанавливает новые правила, по которым СМИ не имеют права критиковать ее за плохую работу, а журналисты не могут рассказывать о существующих в стране проблемах. За это СМИ могут закрыть», — говорится в заявлении Платформы.

В нем также указано, что иск о закрытии «Клоопа» и давление на независимые СМИ в целом – это угроза не только для журналистов и медиаорганизаций, но и «для всех граждан, пользователей соцсетей, которые высказывают свое мнение, если оно идет вразрез с политикой действующей власти».

Отдельные активисты, журналисты и правозащитники

Правозащитница Динара Ошурахунова на своей странице в фейсбуке написала, что «инвесторов [от Кыргызстана] отпугивает не “Клооп”, а гонение на свободу, рост беззакония, коррупции и криминализации».

Активистка Айсулуу Кудайбердиева считает, что, закрыв «Клооп», власти лишь придадут правде дополнительный авторитет.

Журналистка Рахат Айсалкын кызы написала, что поддерживает «Клооп» «не потому что [изданией ей] нравится/не нравится, а потому что не сказать “очевидных вещей” – то, что потом сложно простить себе».

«Именно всеобщее молчание, и, в частности, твоё — залог той жизни, которая есть. А есть она неудовлетворительная. Меня учили, что промолчать и протерпеть — мудро. “Аказца”, меня учили страху», — добавила она.

Журналист Арген Бактыбек улуу, которого МВД вызывало на допрос из-за мемов с критикой власти на сатирической странице «Меместан», написал, что «воспринимает попытку закрыть “Клооп”, как мелкую пакость от “экидосов”, месть за расследование о владельцах футбольной академии “Барселоны” в Джалал-Абаде».

«Они закроют всех под аплодисменты сторонников и пропагандистов, – прогнозирует журналист. – Но сейчас все онлайн. Когда закроют всех, то работу [закрытым организациям] можно вести дистанционно. И тогда власти пожалеют об этом […] Если власти продолжат давить на СМИ, можно получить обратный эффект. Лучше остановиться, пока не поздно».