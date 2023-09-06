В Министерстве образования сообщили, что для полного обеспечения учебниками каждого школьника нужно дополнительно более 5 млрд сомов.



По данным ведомства, в 2023 году, если суммировать средства на подготовку и печать учебников, и средства, поступившие от аренды учебников, то было предусмотрено 324 млн сомов.



«В среднем, если одному школьнику нужно 10 учебников и цена одного учебника составляет 300-350 сомов, то для 1 млн 447 тысяч 717 учащихся нужно более 5 млрд сомов», — говорят в Минобразовании.

Проблема нехватки книг в Кыргызстане существует уже не первый год. В Минобразовании это объясняют изменением стандартов образования и увеличением числа учащихся. По данным на 2022 год, только 67% школ страны обеспечены книгами. Минобразования сейчас ведёт подсчет обеспеченности школ книгами в 2023 году.



Кроме того, вопросы возникают и к качеству учебников, предоставляемых школьникам.

Ранее в сети распространилось видео, показывающее состояние книг в одной из школ Кыргызстана. Видео стало бурно обсуждаться пользователями соцсетей.

