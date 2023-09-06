Ошский горсуд 31 августа заключил под стражу 32-летнюю Айганыш Көкчөеву, несмотря на то, что у неё есть новорожденный сын, который находится в реанимации. Мать арестованной Нуржамал Исакбаева говорит, что у ее дочери были преждевременные роды, и ребенок родился недоношенным. Младенец из-за этого подключен к ИВЛ и нуждается в матери.

В милиции заявляют, что Көкчөева подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и якобы пыталась сбежать из страны. Обращение матери арестованной правоохранители расценивают как «попытку уберечь дочь от уголовной ответственности».



Обращение матери



6 сентября мать арестованной и ее дети провели пресс-конференцию в AKIpress, где попросили помощи у журналистов и общественности.

По словам Исакбаевой, ее дочь проживала в Оше со своими детьми, но из-за осложнений во время беременности приехала в Бишкек, чтобы родить.

Она сообщила, что её дочь занималась предпринимательством в Оше и продавала оптом детскую одежду. Однако на нее написали заявление из-за того, что она якобы не возвращала деньги, которые брала в долг.



По её словам, дочь объявили в розыск, после того как она уехала в Бишкек якобы из-за того, что она не отвечала на звонки следователя.

«Дочь всегда отвечала на звонки следователя и не избегала его никак. Только она требовала выслать повестку, а не вызывать устно. Кроме того, она неоднократно говорила, что лежит в реанимации. Затем я отобрала телефон у неё, чтобы она смотрела за малышом. Когда наступил сентябрь и её другим детям пора было в школу и садик, я попросила их отца отправить документы детей. Однако бывший муж дочери перестал выходить на связь и не отправил документы. Поэтому я попросил свою дочь полететь в Ош и привести документы детей. Она решила ночью полететь в Ош и утром вернуться в Бишкек к малышу. Однако ее схватили сотрудники милиции. Оказывается ее объявили в розыск из-за того, что у нее был отключен телефон и поместили под стражу на 15 суток, проигнорировав тот факт, что у нее младенец в реанимации и борется за свою жизнь», — рассказала Исакбаева.

Она обратилась к главе МВД Улану Ниязбекову, председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву и генпрокурору Курманкулу Зулушеву, чтобы они обратили внимание на действия своих подчиненных, которые оставили недоношенного младенца «умирать в реанимации без матери». Женщина попросила их посодействовать в освобождении дочери.



Что ответили в милиции



В милиции Оша, комментируя обращения, заявили, что Айганыш Көкчөева пыталась скрыться от правоохранителей.

По данным ГУВД Оша, женщину подозревают в мошенничестве. В милиции рассказали, что на неё написали заявление четыре жителя Оша. По их словам, женщина пообещала им продать крупную партию детской одежды и швейный цех за $698 тысяч.

Кроме того, сообщается, что на женщину написали несколько подобных заявлений и в Бишкеке. По их данным, обратившееся понесли ущерб на сумму в более $300 тысяч.



«Следователь несколько раз вызывал ее, но она сбежала из Узгенского района в Бишкек. В столице она, не предупреждая сотрудников больницы, оставила своего ребенка и попыталась покинуть страну рейсом Бишкек — Стамбул. Однако в аэропорту она была задержана сотрудниками ГУВД Оша и доставлена в Ош. Руководством больницы был составлен акт, что она оставила ребенка. Обращение матери Айганыш К. мы оцениваем как попытку уберечь дочь от уголовной ответственности», — отметили в милиции.



В ГУВД добавили, что учитывая размер ущерба и возможность того, что обвиняемая может скрыться, было принято решение о заключении ее под стражу.