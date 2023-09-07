Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток 5 сентября посетили некоторых арестованных по Кемпир-Абадскому делу, которые содержатся в СИЗО-1 Бишкека. Ранее один из них — политик Равшан Джеенбеков — пожаловался на то, что несмотря на состояние здоровья его перевели в сырую и холодную камеру, которая расположена в подвале. Он расценил это как пытки и заявил, что его «заперли в холодной камере с целью умышленного убийства».



В Наццентре подтвердили, что Джеенбекова перевели в камеру, которая расположена на цокольном этаже СИЗО. В такой же камере, по их данным, содержаться политики Азимбек Бекназаров, Жениш Молдокматов и Кубанычбек Кадыров.



«В техпаспорте учреждения данный этаж указан как первый, однако фактически является цокольным этажом. По результатам посещения составлен акт о нарушении стандартов условий содержания в камерах цокольного этажа, в которых не созданы условия, отвечающие требованиям гигиены и санитарии. В частности, в камерах наблюдается высокая влажность, из-за сырости со стен и потолка отпадает текстура, и трескается бетон на полу», — сообщили правозащитники.

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В Наццентре отметили, что содержание в ненадлежащих условиях являются «очевидными фактами жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения».

По словам правозащитников, условия содержания большинства камер цокольного этажа СИЗО-1 аналогичны тем, в которых содержатся фигуранты Кемпир-Абадского дела. Сообщается, что «в таких неудовлетворительных условиях» на цокольном этаже изолятора содержатся 242 человека.

В Наццентре напомнили, что еще в 2012 году Подкомитет ООН по предупреждению пыток настоятельно рекомендовал правительству Кыргызстана незамедлительно закрыть камеры, расположенные в подвальных помещениях в ИВС, СИЗО и колониях. Но несмотря на это в ряде ИВС и СИЗО продолжают содержать лиц в таких камерах.

«Условия содержания в изоляторах плохие. Капитальный ремонт не проводился долгое время, инфраструктура изношена и приходит в негодность, что создает тяжелые условия для пребывания в учреждении содержащихся лиц и работающих сотрудников. Состояние камер оставляет желать лучшего. Необходимо активизировать и ускорить работу по передислокации СИЗО-1 за черту города и строительству нового, современного, отвечающего всем стандартам здания», — отметил директор НЦПП Бакыт Рысбеков.



Равшан Джеенбеков, Азимбек Бекназаров, Жениш Молдокматов и Кубанычбек Кадыров являются фигурантами так называемого Кемпир-Абадского дела. По этому делу октябре 2022 года милиция задержала около 30 активистов, политиков и правозащитников по обвинению в подготовке к организации массовых беспорядков.

Фигуранты дела не признают вину и неоднократно заявляли о давлении, а также говорили, что уголовное преследование в их отношении началось из-за того, что они высказывались против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану.

Задержания активистов и политиков осудили ряд депутатов, а Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Кыргызстана освободить всех задержанных.

