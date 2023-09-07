На заседании Жогорку Кенеша 7 сентября спикер Нурланбек Шакиев заявил, что парламент самостоятелен и им никто не управляет.



По его словам, он решил выступить с таким заявлением из-за нынешней критики в адрес парламента. Он отметил, что «как спикер ответственен за достоинство парламента и должен его защищать».

«Парламент четко и открыто выполняет свои обязанности. Я опровергаю все доводы о том, что парламент зависимый и управляется извне, в нем нет многообразия идей, а также не высказывается критика. Потому что каждый депутат при желании может высказаться. Никто никого не затыкает. […] К сожалению некоторые депутаты таким образом критикуют работу коллег, но сами ничего не предлагают. […] Я также не согласен с тем, что парламент не способен критиковать президента и Кабмин. Вы все знаете, что это мы больше всех говорим президенту о его ошибках при встречах или через письма. Необязательно критику озвучивать в парламенте и пиариться», — сказал Шакиев.



Нынешний созыв Жогорку Кенеша не раз подвергался критике из-за принятия резонансных законопроектов, некоторые из которых были инициированы властями.



Сейчас парламент рассматривает вызвавший споры законопроект от администрации президента, по которому Конституционный суд сможет пересматривать свои же решения и отменять их. Инициативу депутаты уже успели одобрить в первом чтении.



Однако эксперты предупреждают, что принятие такого документа приведет к «непоправимым последствиям в виде нарушения баланса сил в системе» и приведет «к созданию персоналистской автократической системы». Они призывали администрацию президента отозвать законопроект.