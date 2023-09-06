На заседании 6 сентября депутаты Жогорку Кенеша одобрили в первом чтении законопроект администрации президента, которым предлагается разрешить Конституционному суду пересматривать свои же решения и отменять их.

Поддержали законопроект 66 депутатов, четверо выступили против.



Во время обсуждения депутатка Гуля Кожокулова указав, что согласно Конституции, решение Конституционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит, спросила, будут ли внесены поправки в Основной закон страны.



Докладчик по законопроекту, которым выступил замминистра юстиции Орозбек Сыдыков в ответ сообщил, что вносить изменения в Конституцию не требуется.

Депутат Дастан Бекешев в свою очередь отметил, что не сомневается в принятии законопроекта и поинтересовался у представителя президента в парламенте Алмасбека Абытова не сократить ли количество судей Конституционного суда или вовсе распустить суд.

«Давайте не будем обманывать друг-друга и играть в демократию. […] Посмотрите, какой бюджет у Конституции. 50 млн сомов в год для девяти судей? Если их решение не окончательное, то зачем нам Конституционный суд? Я считаю, что не нужен», — сказал депутат.



Кроме того, Бекешев обратил внимание, что законопроектом в юриспруденцию вводятся философские понятия.



Абытов в ответ сказал, что ликвидировать Конституционный суд не могут, так как он прописан в Конституции, а отвечая о сокращении количества судей, чиновник сказал, что Бекешев, как депутат, может инициировать соответствующий законопроект.

Законопроект от президента



Администрация президента опубликовала законопроект о внесении изменений в конституционный закон «О Конституционном суде» 17 июля. Им предлагается разрешить Конституционному суду пересматривать свои же решения и отменять их.

В проекте закона прописаны случаи, при которых может быть принято решение о пересмотре вердикта. Так, это может быть сделано, если изменилась норма Конституции, на основании которой было принято решение, если открылись новые существенные для предмета обращения обстоятельства, неизвестные Конституционному суду в момент вынесения решения и если решение противоречит «моральным и нравственным ценностям, общественному сознанию народа Кыргызской Республики».



Однако юристы «Института Медиа Полиси», комментируя законопроект, заявили, что администрация президента «прямо и открыто» пытается вмешаться в работу Конституционного суда. Они призвали инициаторов отозвать свой законопроект.

По действующему законодательству, решение Конституционного суда окончательное и обжалованию не подлежит.

Одно из последних решений Конституционного суда касалось матчества. Согласно ему, кыргызстанцы могут брать матчество по достижении 18 лет. Однако решение вызвало общественный резонанс, в частности против матчества высказывался глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, отмечавший, что тот, «кто принял закон должен его отменить».



Замминистра юстиции Орозбек Сыдыков во время обсуждения в парламенте 6 сентября сообщил, что законопроект «отчасти» был инициирован из-за решения Конституционного суда по матчеству.