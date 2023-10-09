Все образовательные учреждения Бишкека – от детских садов до высших учебных заведений – будут переведены на дистанционный формат работы в дни проведения саммита стран Содружества независимых государств (СНГ), который пройдет в столице 12-13 октября. Об этом сообщили в Минобразования.



Отмечается, что соответствующий приказ подписала глава ведомства Догдуркуль Кендирбаева 6 октября. Он касается всех учебных организаций — как государственных, так и частных.



Кроме того, как сообщили в мэрии столицы, 12 октября будут действовать временные ограничения на прокат электросамокатов.

«Таким образом, по маршруту делегаций будут введены ограничения на один день 12 октября с самого утра и до 00:00 ночи, также решено распространить сообщение среди пользователей этого вида транспорта», — говорится в сообщении муниципалитета.



Также 12-13 октября на отдельных улицах Бишкека и Чуйской области введут временные ограничения для проезда машин. Во время проезда делегаций будут перекрываться следующие участки автодорог:

от аэропорта «Манас» по улице Фучика до проспекта Чуй;

по проспекту Чуй до проспекта Манаса;

по проспекту Манаса и улице Ч. Айтматова до Госрезиденции;

по улице Д. Садырбаева от Госрезиденции до мемориального комплекса «Ата-Бейит»;

с объездной дороги Бишкек-Нарын-Торугарт до города Кант.

Заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет в Бишкеке 13 октября. А за день до этого, 12 октября, начнется официальный визит президента России Владимира Путина в Кыргызстан.

В Бишкеке Путин проведет двусторонние переговоры президентом Садыром Жапаровым, а также примет участие в мероприятии, посвященном 20-летнему юбилею открытия Авиационной базы ОДКБ в Канте.