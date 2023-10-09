Министерство внутренних дел сообщило о задержании директора компании «Аю» Тыныбека Исаева, который находился в розыске. Об этом 7 октября сообщил «Азаттык» со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным министерства, вместе с Исаевым был задержан еще один разыскиваемый.

Ранее, 8 сентября, Первомайский районный суд Бишкека заочно арестовал основателя компании «Аю» экс-депутата Шаршенбека Абдыкеримова. Его обвиняют по пяти статьям Уголовного кодекса, по решению суда, бизнесмен заочно водворен в СИЗО-1 Бишкека.

Обыски в «Аю»

В апреле президент Садыр Жапаров заявил, что власти конфисковали заводы по производству спирта и водки у компании «Аю» и передали их на баланс государства.

По его словам, основанием для этого стало задержание контрабандой 275 тонн спирта стоимостью более 40 миллионов сомов и, что компания «Аю» не выплачивала миллионные налоги и подделывала акциз.

Министр экономики Данияр Амангельдиев заявлял, что рейдерства при конфискации компании «Аю» не было. По его словам, все было проведено «добровольно», без давления со стороны государства.

После заявления президента МВД сообщило, что провело обыск на заводах «Аю», где нашли 260 тонн спирта, находящегося в незаконном обороте, а также 13 тысяч бутылок водки с поддельными акцизными марками.

По этому факту задержали гендиректор ЗАО «Токмок Буллс», главного технолога и начальника отдела охраны. В их отношении возбудили уголовное дело по статье «Незаконное производство спирта и спиртосодержащих напитков».