Первомайский районный суд Бишкека вынес решение о заочном заключении под стражу владельца холдинга «Аю» Шаршенбека Абдыкеримова. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе суда.

По информации пресс-службы, суд вынес решение в отношении Абдыкеримова 8 сентября 2023 года. По решению суда, бизнесмен заочно водворен в СИЗО-1 Бишкека.

В Первомайском райсуде Бишкека «Азаттыку» уточнили, что Абдыкеримова обвиняют по нескольким уголовным статьям:

«Легализация (отмывание) преступных доходов»;

«Подделка акцизных марок и/или средств идентификации»;

«Срыв пломбы»;

«Создание организованной группы или участие в ней».

Где сейчас находится бизнесмен неизвестно.

В апреле этого года в МВД сообщили, что в марте получили оперативную информацию о том, что неизвестные лица на одном из производственных заводов организовали незаконное производство спирта и спиртосодержащих напитков. На основании этого возбудили уголовное дело по статье «Незаконное производство спирта и спиртосодержащих напитков».

Позже милиционеры провели обыски на заводах «Аю» и нашли 260 тонн спирта, находящегося в незаконном обороте, а также 13 тысяч бутылок водки с поддельными акцизными марками.

Кто такой Шаршенбек Абдыкеримов

Шаршенбек Абдыкеримов известен в Кыргызстане как алкомагнат и владелец холдинга «Аю». Он также был депутатом от парламентской фракции «Кыргызстан» в VI созыве Жогорку Кенеша.

В 2021 году он выдвигался в парламент в качестве кандидата-одномандатника по Нарынскому избирательному округу. В том же году он устроил кастинг женихов для своей старшей дочери.

В апреле 2023 года стало известно, что государство конфисковало у холдинга «Аю» заводы по производству спирта и водки. Тогда президент Садыр Жапаров рассказал, что «Аю» не платила налоги и подделывала акциз. По его словам, с компанией «сюсюкались на протяжении 2,5 лет» и просили, чтобы она работала чисто.