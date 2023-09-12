Верховный суд 12 сентября отклонил кассационную жалобу на вердикты предыдущих инстанций в отношении журналиста-расследователя Болота Темирова. Тем самым решение Бишкекского горсуда о выдворении журналиста из страны остается в силе.



По словам адвоката Темирова Бакыта Автандила, суд не дал стороне защиты внести ходатайство об отводе судьи. Адвокат уверен, что у судьи было «отрицательное мнение о Темирове или его журналистской деятельности».



Однако судья сразу в начале заседания ушел в совещательную комнату для вынесения решения.



«Верховный суд сегодня показал, какой он безвольный. Несмотря на все нарушения по делу Темирова, которые имелись и представлены адвокатами, Верховный суд оставил в силе решение районного и городского судов в силе», — сообщил Автандил «Клоопу».

Адвокат отметил, что сторона защиты не признает решения суда и считает его незаконным.



«Мы обязательно обратимся в Комитет ООН по правам человека и на основании его решения обратимся в Верховный суд на пересмотр дела Темирова», — заключил он.

28 сентября 2022 года Свердловский райсуд Бишкека оправдал журналиста по двум эпизодам — незаконное хранение наркотиков и незаконное пересечение государственной границы (статья 283 часть 1 и статья 378 часть 1). При этом его признали виновным в подделке документов (статья 379 часть 2), но освободили от наказания в связи с истечением срока давности преступления.

23 ноября 2022 года Бишкекский горсуд, рассмотрев апелляцию прокуратуры на решение райсуда, постановил выдворить Темирова из Кыргызстана. Сразу после оглашения решения суда журналиста насильно вывели из здания и увезли в аэропорт, где в сопровождении сотрудников МВД депортировали в Москву.

Депутаты парламента, независимые юристы, медиасообщество и международные организации осудили насильственное выдворение журналиста и требовали отмены решения суда. Все они считают, что лишение гражданства и депортация из страны — нарушение конституционных прав Темирова и «вопиющий факт преследования».

Юристы общественного фонда правовая клиника «Адилет» заявили, что горсуд грубо нарушил Конституцию, приняв решение о выдворении Темирова.

В декабре 2022 года замминистра внутренних дел Нурбек Абдиев на заседании парламента сообщил, что Темирову запрещен въезд в страну в течение пяти лет.