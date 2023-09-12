Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на открытии нового здания Жумгальского районного отделения Управления ГКНБ по Нарынской области обратился к политикам, нарушающим закон.

По словам Ташиева, Кыргызстан 30 лет жил только политикой, произошли три революции, «кто-то пришел к власти, кого-то посадили, кого-то выпустили, но жизнь народа лучше не стала».

По его мнению, у кыргызстанцев не улучшилась жизнь из-за того, что прежние власти только и делали, что занимались политикой.



«Они только и могли языками чесать. Делились на регионы, кланы и устраивали междусобойчики, но о Кыргызстане никто не думал. Теперь пришло время сделать нашу республику сильнее. Нам надо сохранить великое имя “кыргыз” и это в наших руках. Мы должны передать это следующему поколению. А вот политиков, которые ничего не умеют делать, кроме как молоть языком и хотят разрушить государство, учинить беспорядки, нужно наказывать в рамках закона. Другого выхода нет. Некоторые из них не понимают по-хорошему. Они жалуются, что в тюрьме жесткие условия. Тюрьма — не пансионат, которые они отобрали у государства. Тюрьма — это тюрьма. Она для этого и создана, чтобы перевоспитать тех, кто нарушает закон. Не выдерживают? Пусть не нарушают закон. Не согласны с условиями содержания? Пусть не наносят урон государству», — сказал он.

Затем Ташиев обратился к сотрудникам ГКНБ, которые, по его мнению, должны бороться с такими политиками.

Ранее на условия содержания жаловался оппозиционный политик Равшан Джеенбеков, который является фигурантом Кемпир-Абадского дела и содержится в СИЗО-1 Бишкека.

1 сентября он сообщил, что несмотря на состояние здоровья, его перевели в сырую и холодную камеру, которая расположена в подвале. Он расценил это как пытки и заявил, что его подвергают пыткам и гонениям якобы по указке ГКНБ и «заперли в холодной камере с целью умышленного убийства».

В Службе исполнения наказаний тогда опровергли слова политика, отметив, что в закрытых учреждениях не позволяется применение пыток и «все содержатся под стражей в рамках закона».

9 сентября ГКНБ распространил официальное опровержение в ответ на заявления Джеенбекова «об организации» спецслужбой пыток и преследований в его отношении.



7 сентября стало известно, что ГКНБ обратился в Минкультуры с жалобой на материал «Клоопа» под заголовком «Политик Равшан Джеенбеков заявил, что его пытают в СИЗО-1», согласно закону о фейках. В спецслужбе посчитали, что материал якобы «противоречит закону о фейках и порочит репутацию ГКНБ».

«Клооп» получил письмо от Минкультуры, в котором говорится, что в материале содержится «ложная информация». При этом в нем не уточняется, какая именно информация является ложной.

Ведомство потребовало удалить «недостоверную информацию» в течение двух рабочих дней. В противном случае Минкультуры грозится «приостановить» работу сайта «Клоопа» на срок до двух месяцев.