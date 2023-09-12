В селе Новопокровка Чуйской области 12 сентября прошла торжественная церемония вручения ключей от квартир военнослужащим войсковых частей №2026 и 2031 Погранслужбы ГКНБ.



В нем принял участие глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, директор Погранслужбы Уларбек Шаршеев и представители полномочного представительства президента в Чуйской области, командование и личный состав войсковых частей, семьи военнослужащих и ветераны Погранслужбы.

Как сообщили в Погранслужбе, 36-квартирный дом построили на территории военного городка. Его строительство велось за счет средств из республиканского бюджета.



Отмечается, что в новом жилом комплексе для них предусмотрены отдельная котельная со складом для хранения угля, детская площадка и автопарковка. Средняя площадь квартир в доме составляет 62-87м², а сам дом построен по индивидуальному проекту.



«Решение социальных вопросов стражей границы всегда будет оставаться в фокусе внимания президента Кыргызстана и в целом всего руководства страны, которое принимает необходимые меры по улучшению условий службы и быта военнослужащих и их семей. Ярким примером тому является сегодняшнее мероприятие», — сказал он, выступая на мероприятии и вручил ключи от квартир 36 семьям военнослужащих.

Погранслужба находится при Госкомитете нацбезопасности. Для силовиков власти строят дома и новые здания региональных и областных отделений.

С сентября 2021 года в разных областях страны открыли ряд объектов предназначенных для сотрудников ГКНБ и Погранслужбы, но не всегда известно на чьи средства они строятся.

2 сентября 2023 года Ташиев объявил, что в Таласской, Ошской и Джалал-Абадской областях полностью обновлены все здания Госкомитета. Тогда он сказал, что в ближайшее время будет завершено строительство объектов спецслужбы и в остальных областях.