В Минздраве 12 сентября сообщили, что в страну поступило 755 тысяч 500 доз краснушно-коревой вакцины от Инициативы по борьбе с корью и краснухой.



Эти вакцины Минздрав запросил экстренно «для снижения циркуляции вируса кори, локализации вспышки и недопущения ее дальнейшего распространения в Кыргызстане».

Вакциной будут прививать детей от 9 месяцев до 7 лет включительно. Делать прививку будут во временных прививочных пунктах, которые будут созданы в организациях здравоохранения и образовательных учреждениях. Всего хотят развернуть более 750 временных прививочных пунктов.

Сообщается, что кампания по дополнительной иммунизации против кори и краснухи начнется 18 сентября в городах Бишкек, Ош, в Чуйской и Ошской областях, и продлится до 29 сентября.

В организациях здравоохранения других областей, для предупреждения циркуляции вируса кори, будет проводиться плановая и «наверстывающая иммунизация» против кори среди детей в возрасте 1 года и 6 лет с применением вакцины против кори-паротита-краснухи (КПК).

Корь — это опасное и очень заразное вирусное заболевание, лекарств от которого не существует, а осложнения, вызванные этой болезнью, могут привести к летальному исходу.

Ранее Минздрав несколько раз сообщал о вспышке кори и краснухи в Кыргызстане, и обращался к родителям и опекунам вакцинировать своих детей.

По данным ведомства, с начала года корью заболели 1982 человека, из них 147 взрослых и 1835 детей, из которых в возрасте от 0 до 4 лет зарегистрировано 1454 ребенка.

Больше всего заболевших в Ошской области (635), в городе Бишкеке (485), в городе Ош (296) и в Чуйской области (214).

Также с начала года в Бишкеке и Чуйской области умерло два ребенка в возрасте трех лет и одного года из-за осложнений от кори. Отмечалось, что они не получали профилактических прививок — их родители отказывались по религиозным убеждениям.