МВД провело обыск на заводах компании «Аю». Как сообщили в ведомстве в ходе обыска милиционеры нашли 260 тонн спирта, находящегося в незаконном обороте, а также 13 тысяч бутылок водки с поддельными акцизными марками.
В МВД рассказали, что марте этого года получили оперативную информацию о том, что неизвестные лица на одном из производственных заводов организовали незаконное производство спирта и спиртосодержащих напитков. На основании этого возбудили уголовное дело по статье «Незаконное производство спирта и спиртосодержащих напитков».
«В рамках уголовного дело было установлены адреса возможных производств незаконного спирта и спиртосодержащих напитков. Проведены неотложные обыски по нескольким адресам, в том числе в селе Сокулук и городе Токмок, где в ходе следственных действий на складах готовой продукции (ОсОО “Токмок Буллс”) обнаружено и изъято свыше 264 тонн этилового спирта, находящегося в незаконном обороте, бухгалтерские документации компании “Аю”. В селе Сокулук на производственном заводе “Аю” обнаружены и изъяты спиртосодержащие напитки в количестве более чем 13 тысяч бутылок с поддельными акцизными марками», — говорится в сообщении.
В МВД добавили, что складские помещения опечатаны и сданы под охрану.
Кроме того, милиционеры провели обыски ещё по 118 адресам.
«В Токмаке задержаны гендиректор ЗАО “Токмок Буллс” 52-летний А.А., начальник охраны спиртового завода 41-летний М.Т. и главный технолог этого же предприятия 35-летняя И.А», — сообщили в МВД.
Ранее президент Садыр Жапаров обвинил компанию «Аю» в том, что она скрывала налоги, подделывала акцизные марки и занималась контрабандой спирта. Также он заявил, что власти конфисковали заводы по производству спирта и водки у компании «Аю», и их передадут на баланс государства. По его словам, это сделали в соответствии с законом и в рамках так называемой «кустуризации».
Комментируя слова президента, министр экономики Данияр Амангельдиев заявил, что рейдерства при конфискации компании «Аю» не было. По его словам, все было проведено «добровольно», без давления со стороны государства.В самом «Аю» пока не комментировали ситуацию вокруг компании.
Компания «Аю» является одним из крупнейших предприятий по производству алкогольной продукции в Кыргызстане. Ее почти 20 лет назад основал экс-депутат Шаршенбек Абдыкеримов.