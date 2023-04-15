МВД провело обыск на заводах компании «Аю». Как сообщили в ведомстве в ходе обыска милиционеры нашли 260 тонн спирта, находящегося в незаконном обороте, а также 13 тысяч бутылок водки с поддельными акцизными марками.

В МВД рассказали, что марте этого года получили оперативную информацию о том, что неизвестные лица на одном из производственных заводов организовали незаконное производство спирта и спиртосодержащих напитков. На основании этого возбудили уголовное дело по статье «Незаконное производство спирта и спиртосодержащих напитков».

«В рамках уголовного дело было установлены адреса возможных производств незаконного спирта и спиртосодержащих напитков. Проведены неотложные обыски по нескольким адресам, в том числе в селе Сокулук и городе Токмок, где в ходе следственных действий на складах готовой продукции (ОсОО “Токмок Буллс”) обнаружено и изъято свыше 264 тонн этилового спирта, находящегося в незаконном обороте, бухгалтерские документации компании “Аю”. В селе Сокулук на производственном заводе “Аю” обнаружены и изъяты спиртосодержащие напитки в количестве более чем 13 тысяч бутылок с поддельными акцизными марками», — говорится в сообщении.