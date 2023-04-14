Министр экономики Данияр Амангельдиев в интервью «Азаттыку» прокомментировал переход компании «Аю» государству. По его словам, ни о каком рейдерстве со стороны государства нет и речи, а компания решила сама перейти государству.

«Во-первых, компания переходит не по решению суда. Здесь все добровольно. Если бы была ситуация, когда пришли с решением суда и провели какие-то манипуляции, то тогда это было бы рейдерством. Предприниматель по своей воле передает компанию, давления со стороны государства не было», — сказал Амангельдиев.

Ранее президент Садыр Жапаров заявил, что власти конфисковали заводы по производству спирта и водки у компании «Аю», и их передадут на баланс государства. По его словам, это сделали в соответствии с законом и в рамках так называемой «кустуризации». Также президент обвинил компанию в том, что она скрывала налоги, подделывала акцизные марки и занималась контрабандой спирта.

В самом «Аю» пока не комментировали ситуацию вокруг компании.

Компания «Аю» является одним из крупнейших предприятий по производству алкогольной продукции в Кыргызстане. Ее почти 20 лет назад основал экс-депутат Шаршенбек Абдыкеримов.