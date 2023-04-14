Въехало вдвое больше россиян, но Кыргызстан для них — транзитная страна

«Медиазона» запросила у министерства соцразвития, миграции и труда Кыргызстана данные о гражданах России, которые приезжали в страну и покидали ее за последние два года. К сожалению, ведомство предоставило данные только по сентябрь 2022-го — то есть доступные нам данные не охватывают период после начала мобилизации, спровоцировавший новый отток граждан из России.

До конца сентября 2022 года в Кыргызстан въехало в два раза больше россиян, чем годом ранее — видимо, сказывается как легкость попадания в Кыргызстан для тех, кто уезжает из-за войны (в страну можно попасть даже по внутреннему российскому паспорту), так и закрытие многих направлений для туристов. Но большинство приехавших не задержалось — выезд тоже вырос в два раза: туристы вернулись домой, а эмигранты, видимо, поехали дальше.

В течение девяти месяцев в Кыргызстане остались около 34 тысяч человек.