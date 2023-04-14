Вторжение России в Украину сильно повлияло и на Кыргызстан — в страну приехало множество россиян, а с ними и российские компании и инвестиции. «Медиазона» коротко собрала основные данные об этом, чтобы попытаться понять, как война и эмиграция россиян отразились на республике и ее жителях.
Оригинал материала опубликован на сайте «Медиазоны». Авторка материала: Айсымбат Токоева.
Въехало вдвое больше россиян, но Кыргызстан для них — транзитная страна
«Медиазона» запросила у министерства соцразвития, миграции и труда Кыргызстана данные о гражданах России, которые приезжали в страну и покидали ее за последние два года. К сожалению, ведомство предоставило данные только по сентябрь 2022-го — то есть доступные нам данные не охватывают период после начала мобилизации, спровоцировавший новый отток граждан из России.
До конца сентября 2022 года в Кыргызстан въехало в два раза больше россиян, чем годом ранее — видимо, сказывается как легкость попадания в Кыргызстан для тех, кто уезжает из-за войны (в страну можно попасть даже по внутреннему российскому паспорту), так и закрытие многих направлений для туристов. Но большинство приехавших не задержалось — выезд тоже вырос в два раза: туристы вернулись домой, а эмигранты, видимо, поехали дальше.
В течение девяти месяцев в Кыргызстане остались около 34 тысяч человек.
Российские инвестиции выросли в два раза
После начала войны в Украине десятки российских компаний перевезли своих сотрудников в Бишкек. Директор Парка высоких технологий (ПВТ) Чубак Темиров говорит, что с марта по октябрь 2022 года организация зарегистрировала более 50 компаний и индивидуальных предпринимателей из России, Беларуси и других постсоветских стран.
О релокации своих сотрудников в Бишкек, к примеру, открыто рассказали представители компании по разработке ПО SmartLab. По данным источников «Ведомостей», большая часть российского штата Apple также переехала в Кыргызстан.
Значительно увеличился и приток прямых российских инвестиций в Кыргызстан. По данным Национального статистического комитета, за девять месяцев 2022 года объем прямых инвестиций составил более 130 млн долларов — это в два раза больше прошлогодних показателей и в 10 раз больше, чем в 2020 году.
Квартиры в Бишкеке подорожали на треть после объявления мобилизации в России
В результате приезда россиян стоимость аренды однокомнатных квартир в Бишкеке подскочила в среднем на треть, согласно данным объявлений с doska.kg.
С начала войны в Украине и связанной с ней миграции россиян Кыргызстан получил выгоды в виде притока инвестиций и переезда высококвалифицированных специалистов. Однако это стало одним из факторов, подстегнувших инфляцию — от роста цен на продукты и жилье страдают многие жители Кыргызстана. При этом в последние годы уровень бедности в стране только растет: в 2021 году этот показатель составил 33%, тогда как еще четыре года назад был ниже — 25,6%.