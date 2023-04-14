Кыргызстанец Тайырбек Жумашбек уулу завоевал золото на чемпионате Азии по борьбе, который проходит в Астане. Он выступал в весовой категории до 61 кг.
В четвертьфинале Жумашбек уулу одержал победу над японцем Кодай Огава со счетом 4:1, в полуфинале уверенно одолел иранца Ясина Аббас Резаигузголехи с разгромным счетом 11:2.
В финале кыргызстанец в упорной схватке победил борца из Китая Ли Минхё со счетом 4:2.
Медаль Жумашбек уулу стала четвертой для кыргызстанской сборной по вольной борьбе на этом турнире. Ранее серебро взял Алмаз Сманбеков (до 57 кг), а две бронзы завоевали Улукбек Жолдошбеков (до 65 кг) и Орозобек Токтомамбетов (до 70 кг).Чемпионат Азии по спортивной борьбе начался 9 апреля и завершится 14 апреля.
Ранее на этом турнире завершили свое выступление сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе и женская сборная.
Борцы греко-римского стиля завоевали семь медалей. Спортсмены взяли три золотых, одну серебряную и три бронзовых медали. В общекомандном зачете кыргызстанская сборная по греко-римской борьбе заняла второе место, уступив первенство по количеству медалей сборной Ирана.
Женская сборная Кыргызстана завоевала на этом турнире три медали — по одному золоту, серебру и бронзе.