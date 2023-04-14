10 апреля в Аксуйском психоневрологическом социальном стационарном учреждении в Иссык-Кульской области нашли тело пациентки, пропавшей и объявленной в розыск 6 февраля 2023 года. Об этом сообщили в Национальном центре по предупреждению пыток (НЦПП).

По их информации, тело нашли висящим на ёлке, находящейся на территории больницы. По предварительным данным, оно провисело там более двух месяцев.

«Сотрудники Национального центра и привлеченный эксперт выехали в Аксуйское психоневрологическое ССУ, где встретились с руководством учреждения и с соседями умершей пациентки по комнате, осмотрели место происшествия. По словам следователя, открыто дело о смерти и в настоящее время ожидаются результаты экспертизы», — сообщили в НЦПП.