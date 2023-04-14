В Бишкеке задержаны члены одной из международных наркогруппировок. Среди них есть и ученики 9-11 классов одной из столичных школ. Об этом 14 апреля сообщили в ГКНБ.

Фото: ГКНБ

По информации ведомства, 27 марта в Ботаническом саду Бишкека на пересечении улиц Исы Ахунбаева и 7 Апреля при попытке оставить закладки с наркотиками сотрудники ГКНБ задержали парней 16 и 18 лет.

«При обыске в их сумках нашли синтетические наркотики общим весом 921 г и 69 свертков по 0,4 г с содержимым общим весом 27,6 г. Рыночная цена за 1 г вещества составляет 10 000 сомов, одну единицу свертка посредством защищенных интернет-мессенджеров продают от 5 000 сомов», — говорится в сообщении.

В ГКНБ подсчитали, что сумма выручки за изъятые наркотики могла достигать 11 млн 857 тысяч сомов.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в крупном размере». Задержанных водворили в СИЗО ГКНБ на время следствия.

Ранее 4 апреля во время операции по выявлению других лиц, причастных к делу, на пересечении улиц Жукеева-Пудовкина и Токомбаева во время получения очередной крупной партии наркотиков был задержан 19-летний житель Бишкека.

В тот же день милиция также задержала трех торговцев наркомагазина «Принцесса дури», подозреваемых в избиениях наркодилеров, работающих на них.

Кроме этого 13 апреля ГУВД Оша сообщило о закрытии крупного канала по распространению синтетических наркотиков. Задержанными оказались парни 19 и 20 лет.

Автор: Рустам Турсунбеков