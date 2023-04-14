По его словам, на сегодня завершено строительство 332 домов, в 60 домах идет внутреннее возведение стен и на 18 объектах — строительство крыши.

Депутат Улугбек Ормонов напомнил, что власти обещали завершить строительство домов до 15 марта.

«Сегодня 14 апреля. Когда закончатся строительные работы полностью? Завершите до 1 мая?» — спросил он.

«Буюрса [даст Бог]», — ответил Акимов, сообщив, что власти будут изучать, почему произошел срыв сроков окончания строительства.

Изначально власти обещали построить новые дома для пострадавших в приграничном конфликте до зимы 2022 года, но это не случилось. Срок сдачи домов несколько раз переносили и в последний раз глава Кабмина Акылбек Жапаров обещал достроить все дома в течение марта.