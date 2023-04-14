В Баткенской области остаются недостроенными 78 домов, разрушенных в ходе осеннего конфликта на кыргызско-таджикской границе в 2022 году. Власти обещают достроить их до 1 мая.
На заседании парламентской фракции «Ишеним» 14 апреля депутаты рассмотрели вопрос о восстановление Баткена. На нем с отчетом выступил замглавы Госстроя Азирет Акимов.
По его словам, на сегодня завершено строительство 332 домов, в 60 домах идет внутреннее возведение стен и на 18 объектах — строительство крыши.
Депутат Улугбек Ормонов напомнил, что власти обещали завершить строительство домов до 15 марта.
«Сегодня 14 апреля. Когда закончатся строительные работы полностью? Завершите до 1 мая?» — спросил он.
«Буюрса [даст Бог]», — ответил Акимов, сообщив, что власти будут изучать, почему произошел срыв сроков окончания строительства.
Изначально власти обещали построить новые дома для пострадавших в приграничном конфликте до зимы 2022 года, но это не случилось. Срок сдачи домов несколько раз переносили и в последний раз глава Кабмина Акылбек Жапаров обещал достроить все дома в течение марта.
Вооруженный конфликт на границе
14-17 сентября на кыргызско-таджикской границе произошли вооруженные столкновения. В результате боестолкновений, по данным Минздрава Кыргызстана, погибли 63 кыргызстанца, из которых 48 были военными. Всего пострадали 206 человек — 145 военнослужащих получили ранения.
По официальным данным таджикского МИД, в результате столкновений погиб 41 гражданин Таджикистана и более 20 человек пострадали. Однако Радио «Озоди» (таджикское бюро Радио «Свободы»), опираясь на собственные источники, составило список из 81 погибшего.
В результате боестолкновений в Баткенской области были разрушены 417 домов.
Фото на главной: НТРК.