Президент Садыр Жапаров 10 ноября сменил своего полномочного представителя в Иссык-Кульской области. Вместо Илияза Иманбетова новым полпредом президента назначен бывший мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, Иманбетов освобожден от своей должности «в связи с переходом на другую работу». Он работал полпредом президента в Иссык-Кульской области с сентября 2022 года. В июле этого года президент объявил ему выговоры за исполнение его указа «Об обеспечении права жителей населенных пунктов Иссык-Кульской области на доступ к пляжным зонам».



Эмилбек Абдыкадыров был мэром Бишкека с февраля 2022-го до 31 октября 2023 года. Его тогда сняли с поста градоначальника с формулировкой «в связи с переходом на другую работу».