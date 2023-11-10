Сокулукский райсуд Чуйской области отменил решение о применении пробационного надзора в отношении блогера и гражданского активиста Адилета Али Мыктыбека (Адилет Балтабай). Об этом сообщили в пресс-службе суда.



Ранее Департамент пробации обратился с ходатайством в Сокулукский райсуд, попросив отменить решение о пробационном надзоре в отношении Балтабая, мотивировав этот тем, что активист нарушил условия пробации. 10 ноября райсуд удовлетворил представление Сокулукского отдела пробации.



«Первомайский райсуд Бишкека в свое время назначил [Балтабаю] три года пробации. Но сегодня эту норму отменили и оставили в силе ту часть, где он приговаривается к пяти годам заключения. Данное решение должно вступить в силу в течение 10 дней. До этого мы намерены обратиться с апелляционной жалобой в Чуйский областной суд», — сообщил «Азаттыку» адвокат блогера Эрлан Казаков.

В начале октября активист побывал на допросе в ГНКБ. По его словам, сотрудники спецслужбы спрашивали его имеет ли он связи с группировкой убитого криминального авторитета Камчы Кольбаева. В ГКНБ это заявление пока не комментировали.



Адилета Балтабая задержали в июне 2022 года по обвинению в призывах к массовым беспорядкам. Сам активист рассказывал, что поводом для допросов послужили его личные посты в фейсбуке. По его словам, из постов было отобрано 20-30 публикаций и экспертиза выявила, что в них якобы содержатся призывы к массовым беспорядкам. Балтабай заявлял о своей невиновности и называл дело против него нарушением свободы слова.

Сначала Первомайский райсуд признал Балтабая виновным по статье «Массовые беспорядки» и приговорил к лишению свободы сроком на пять лет. Но освободил его из зала суда, назначив три года пробационного надзора. Однако в январе 2023 года Бишкекский горсуд изменил это решение, отменив пробационный надзор. Его тогда взяли под стражу и приговорили к пяти годам лишения свободы.

Затем дело пересмотрели в Верховном суде. Коллегия суда отменила приговор городского суда, по которому Балтабай содержался в колонии, но оставила в силе решение Первомайского райсуда, приговорившего его к трем годам пробационного надзора.