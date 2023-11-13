Президенты Кыргызстана и Таджикистана, а также глава МИД Казахстана выступили за создание суверенного палестинского государства. Об этом они сказали на 8-ом внеочередном саммите Организации Исламского Сотрудничества (ОИС).



Заседание прошло 11 ноября в городе Эр-Рияд в Саудовской Аравии. На нем собрались представители около 60 стран-участниц, в том числе и из Центральной Азии. Цель экстренного совместного заседания — подчеркнуть настоятельную необходимость прекратить войну между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на саммите заявил, что республика «готова оказать гуманитарную помощь для облегчения страданий мирного населения в секторе Газа».

«Мы считаем, что наша общая обязанность — оказывать поддержку нашим палестинским братьям в прекращении внешней агрессии и гибели невинных людей, а также предоставлять гуманитарную помощь. Боевые действия в секторе Газа привели к многочисленным жертвам и страданиям палестинского народа, что является беспрецедентной гуманитарной катастрофой», — отметил он.

Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан «признает законные права палестинского народа на независимость и создание суверенного государства». С такой же инициативой выступили президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу. Они оба отметили необходимость создания международно-признанного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Жапаров подчеркнул, что единственное правильное решение, отвечающее интересам и желаниям палестинцев, — это выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности и Генассамблеи ООН.



Нуртле же заявил о «полной поддержке» права палестинцев на самоопределение и отметил, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН формулы «Два государства для двух народов». Он также обратился к Египту за помощью в эвакуации 150 казахстанцев, которые находятся в Газе и не могут оттуда выехать.

Рахмон в свою очередь «осудил нападения на гражданские объекты» в секторе Газа и призвал Совет Безопасности ООН взять под «строгий контроль» выполнение юридических обязательств по защите Палестины.

Как передает Deutsche Welle, по итогам Саммита страны-участницы ОИС единогласно приняли резолюцию, в которой возложили на Израиль ответственность за «продолжение и обострение конфликта» в секторе Газа. Происходящее в Газе они назвали «результатом нарушения прав палестинского народа» обвинив Израиль в «систематической агрессивной политике и практике оккупации».

Они также потребовали «прекратить блокаду сектора Газа» и ввести в регион «арабские, исламские и международные конвои с гуманитарной помощью, включая продовольствие, медикаменты и топливо». Кроме того, они призвали Совбез ООН немедленно принять резолюцию, осуждающую действия Израиля в секторе Газа, которые лидеры стран-участниц ОИС расценили как «военные преступления». При этом, по данным русской службы Би-би-си, на саммите не осудили действия ХАМАС.

7 октября силы радикальной группировки ХАМАС совершили атаку на юг Израиля. В результате погибли около 1400 человек и более двухсот человек были взяты в заложники. Еще несколько тысяч получили ранения.

Израиль в ответ на это объявил о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Целью операции было названо полное уничтожение ХАМАСа.

По данным подконтрольного ХАМАСу Минздрава, с начала израильской операции в секторе Газа погибли 11 тысяч 180 человек, в числе которых 4609 детей и более 3100 женщин. Кроме того, ранения получили свыше 26 тысяч жителей.