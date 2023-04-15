В ГУВД Бишкека 15 апреля сообщили об успешной ликвидации интернет-магазина по продаже наркотиков посредством одного из мессенджеров. Милиционеры задержали 27-летнего Х.О. По данным ведомства, он и является владельцем этого интернет-магазина.
В столичной милиции говорят, что при личном досмотре в кармане его брюк обнаружили 5 свертков с 7,5 граммами гашиша, а в смартфоне был аккаунт этого интернет-магазина. В ходе обыска его дома также нашли 105 граммов марихуаны.
По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта». Задержанного мужчина водворили в СИЗО-1 на два месяца.
Накануне в ГКНБ сообщили о задержании членов одной из международных наркогруппировок. По данным ведомства, среди них есть и ученики 9-11 классов одной из столичных школ, которые оставляли закладки с наркотиками.
У них изъяли синтетические наркотики общим весом 921 г и 69 свертков по 0,4 г с содержимым общим весом 27,6 г. В ГКНБ подсчитали, что сумма выручки за изъятые наркотики могла достигать 11,8 млн сомов.
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