По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта». Задержанного мужчина водворили в СИЗО-1 на два месяца.

Накануне в ГКНБ сообщили о задержании членов одной из международных наркогруппировок. По данным ведомства, среди них есть и ученики 9-11 классов одной из столичных школ, которые оставляли закладки с наркотиками.

У них изъяли синтетические наркотики общим весом 921 г и 69 свертков по 0,4 г с содержимым общим весом 27,6 г. В ГКНБ подсчитали, что сумма выручки за изъятые наркотики могла достигать 11,8 млн сомов.

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