Сотрудники ГУВД Бишкека 9 ноября задержали и водворили в камеру временного содержания мужчину, подозреваемого в избиении падчериц.



Как рассказали в столичной милиции, материалы по этому делу направлены в Ленинский райсуд Бишкека.

Вечером 9 ноября правозащитница Назгуль Турдубекова на своей странице в фейсбуке обратилась к столичной милиции с просьбой обратить внимание на случай насилия в отношении детей. Она со ссылкой на родственников пострадавших сообщила, что милиция отпустила на свободу отчима, который всю ночь избивал падчериц 9 и 10 лет. Правозащитница приложила фото девочки с ссадинами на щеке.



Однако журналисту «Клоопа» в милиции сообщили, что мужчину не отпускали после задержания. Они отметили, что каждый факт семейного насилия находится на особом контроле руководства столичной милиции.



Также в ГУВД рассказали, что в августе 2023 года была создана группа по профилактике семейного насилия, где несут службу сотрудники милиции Службы общественной безопасности. Их основная задача — это анализ и контроль фактов семейного насилия, проверка выданных временных охранных ордеров и контроль за соблюдением закона «Об охране и защите от семейного насилия».



В столичной милиции попросили граждан, пострадавших от семейного насилия или ставших свидетелями подобного сообщить в милицию по номерам: 0701-70-02-51 (WhatsApp), 0312-43-71-75 или по короткому круглосуточному номеру 102.

По данным Генпрокуратуры, в 2022 году в Кыргызстане возбудили 438 уголовных дел по факту насилия в отношении детей. При этом, глава МВД Улан Ниязбеков говорил, что количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет.



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