В Ленинском районе Бишкека мэрия открыла временный шелтер «Центр Милосердия» для помощи женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Как рассказали в муниципалитете, женщинам с детьми предоставляется горячее питание, проживание, медицинское обслуживание, социальная и юридическая помощь. На эти цели столичный муниципалитет выделил 493 тысячи сомов.

Сейчас в центре проживают 12 женщин и 14 детей. Внутри есть собственная прачечная, парикмахерская, душевая и кухня. Медицинские услуги оказывают врачи Центра семейной медицины №1.

В мэрии сообщили, что женщинам, не имеющим документов, специалисты Ленинского районного отдела поддержки семьи и детей (УБКБ) помогут восстановить паспорта и документы о рождении.

Центр находится по адресу: город Бишкек, улица Трудова, 10.

Телефоны: 0312-64-11-09, 0312-88-38-99 (директор центра Роза Казиевна), 0312-65-68-79 ( специалистка муниципальной администрации Жамиля Абдыбекова).

Ежегодно, по данным Нацстаткома, в кризисные центры обращаются более 9 тысяч человек. Чаще всего это пострадавшие от домашнего насилия.

Со списком кризисных центров с указанием адресов можно ознакомиться по ссылке тут.



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