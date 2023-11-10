Сегодня, 10 ноября в Верховном суде вынесли окончательное решение по иску газеты «Вечерний Бишкек» к изданию Kaktus.media и его журналистке Диле Юсуповой. Газета требовала опровержения публикации о её банкротстве, и возмещения морального ущерба.

Судебная коллегия в составе судей Маргариты Мельниковой, Дильбар Кульматовой и Болотбека Батыралиева постановила взыскать с журналистки 100 тысяч сомов, а с фонда «ПроМедиа Плюс» (учредитель Kaktus.media) 500 тысяч.

Таким образом суд частично изменил решение предыдущих инстанций, которые постановили взыскать 500 тысяч сомов, как с фонда, так и с журналистки. В остальной части решение осталось без изменений — редакция должна будет выпустить опровержение новости о банкротстве газеты «Вечерний Бишкек».

«Мы должны опровергнуть, что газета финансово несостоятельна, — сказала «Клоопу» основательница Kaktus.media Дина Маслова. Но самое смешное, что мы практически год судимся, что «Вечёрка» как газета не выходит, а она действительно до сих пор не выходит. Это абсурдное и смешное решение суда».

Маслова добавила, что юрлицо не может испытывать моральные страдания, поэтому суд не должен был взыскивать с журналистки и фонда возмещение морального ущерба.

«Я просто представила как здание стоит в красках и рыдает, испытывая нравственные страдания от новости, — сказала Маслова. Верховный суд это подтвердил. Наши представители вчера выступали и говорили что взыскивать 1 миллион — это несоразмерно, я добавила, что у нас за пытки человека взыскивают 50 тысяч сомов».

По словам Масловой, выплата компенсации от журналистки Дили Юсуповой — сейчас в приоритете для издания. В последующем фонд частично будет выплачивать требуемые 500 тысяч сомов.

«На самом деле, 500 тысяч сомов для кыргызстанских СМИ — это весомая сумма, — рассказывает основательница сайта. У нас есть уже по «Занозе» судебное решение, есть график платежей. В первую очередь я считаю должен быть защищён журналист. […] Будем что-то сокращать, урезать, оптимизировать расходы, чтобы выплатить эту сумму».

Что касается краудфандинга, то Маслова, обсудив этот вопрос с редакцией, решила, что не будет просить граждан помочь с выплатой компенсации. «Лучше пусть помогут тем детям, о которых мы пишем», — считает она.

Журналистка Диля Юсупова в интервью «Клоопу» после заседания сказала, что общая сумма в 600 тысяч немаленькая и она расстроена решением Верховного суда.

«Радостно, конечно, что хотя бы 100 тысяч, а не 500 тысяч сомов, — говорит Юсупова. Для меня это очень серьезная сумма, мы не миллионы зарабатываем, на грантах мы не сидим, как многие думают».

Тем не менее, по её словам, она не жалеет о том, что выпустила на сайте новость о банкротстве «Вечёрки». «Я по прежнему настаиваю на своём — всё, что “Кактус” написал про вечерку это правда — рассказывает Юсупова. Мы по прежнему видим, что газета не издаётся, судебные иски с бывшими работниками у них продолжаются, у них по прежнему есть налоговая задолженность. Зайдите на сайт налоговой и вы увидете «Вечёрку» в первых рядях должников».

«Вечерний Бишкек» подал иск против Kaktus.media в январе этого года. Поводом для иска послужила статья о закрытии газеты «Вечерний Бишкек» и об увольнении сотрудников. Заявитель потребовал опровержения публикации и 50 миллионов сомов от Kaktus.media и нескольких его сотрудников.

23 мая Первомайский райсуд Бишкек частично удовлетворил иск «Вечернего Бишкека» и решил взыскать с ответчика Дили Юсуповой 500 тысяч сомов и еще 500 тысяч сомов с ОФ «Промедиа Плюс» (редакция Kaktus.media). Суд тогда признал, что сообщение о банкротстве «Вечернего Бишкека», опубликованное ранее на сайте Kaktus.media, не соответствует действительности. 4 сентября Бишкекский городской суд оставил в силе это решение.

Статья о закрытии «Вечернего Бишкека» вышла на сайте Kaktus.media 29 декабря 2022 года. Там сообщалось, что с 1 января 2023 года «Вечерний Бишкек» закрывается и вышел последний номер газеты. В издании отмечали, что электронная версия «Вечернего Бишкека» продолжит работу.





