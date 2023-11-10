Конституционный суд пересмотрел свое же решение по матчеству. Новое решение суда опубликовано на сайте КС.

30 июня Конституционный вынес решение, что совершеннолетние кыргызстанцы вправе самостоятельно выбирать — оставить в документах отчество или присвоить себе матчество. В вердикте суда от 9 ноября указано, что подобная «позиция Конституционного суда вызвала широкий общественный резонанс в связи с восприятием преобладающей частью населения института матчества в целом как негативного явления, посягающего на моральные устои, ценности и традиции кыргызского народа».

«С учетом сложившихся обстоятельств, председателем Конституционного суда Эмилем Осконбаевым 11 октября 2023 года было внесено на рассмотрение Конституционного суда представление о пересмотре решения от 30 июня 2023 года в части, касающейся института матронима. […] Развитие ситуации после принятия Конституционным судом указанного решения свидетельствует о крайне негативном отношении общества к предлагаемым изменениям высокого порядка социальной реальности и идет вразрез общественным устоям, что подрывает авторитет Конституционного суда и степень доверия общества к конституционному правосудию», — говорится в решении.



В связи с этим Конституционный суд отменил пункт из своего решения от 30 июня, которым Кабмину поручалось изменить законы с тем, чтобы совершеннолетние граждане могли выбрать матчество вместо отчества.

3 октября президент подписал поправки в закон о Конституционном суде, которые позволяют пересматривать его решения. До этого решения суда были окончательные и пересмотру не подлежат.

Теперь решения Конституционного суда могут быть пересмотрены или отменены по представлению президента или своего председателя в нескольких случаях: если изменилась норма Конституции, на основании которой было принято решение, если открылись новые существенные для предмета обращения обстоятельства, неизвестные Конституционному суду в момент вынесения решения и если решение противоречит «моральным и нравственным ценностям, общественному сознанию народа Кыргызской Республики».

Поправки в закон «О Конституционном суде» инициировал сам президент 17 июля. Необходимость принятия поправок мотивировали тем, что судьи Конституционного суда могут ошибаться, и поэтому им нужно дать возможность пересматривать свои же решения.

Юристы «Института Медиа Полиси», комментируя законопроект, заявляли, что администрация президента «прямо и открыто» пытается вмешаться в работу Конституционного суда. Они отмечали, что вмешательство президента в работу Конституционного суда приведет к персоналистской автократии и призвали отозвать законопроект. Депутат Дастан Бекешев заявлял, что подобным образом власти «кастрируют» Конституционный суд.

Одно из последних решений Конституционного суда касалось матчества. Оно вызвало широкий общественный резонанс, в частности против матчества высказывался глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, отмечавший, что тот, «кто принял закон должен его отменить».

Замминистра юстиции Орозбек Сыдыков во время обсуждения в парламенте 6 сентября сообщил, что законопроект «отчасти» был инициирован из-за решения Конституционного суда по матчеству.