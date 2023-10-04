Президент Садыр Жапаров 3 октября подписал поправки в закон о Конституционном суде, которые позволяют пересматривать его решения. Об этом сообщили в пресс-службе Жапарова.

Согласно подписанному закону, решение Конституционного суда может быть пересмотрено им по представлению президента или по представлению председателя Конституционного суда в случаях, если:

изменилась норма Конституции, на основании которой было принято решение;

открылись новые существенные для предмета обращения обстоятельства, неизвестные Конституционному суду в момент вынесения решения;

решение противоречит «моральным и нравственным ценностям, общественному сознанию народа Кыргызской Республики».

«О пересмотре ранее принятого акта Конституционный суд Кыргызстана принимает решение, которым изменяет или отменяет этот акт», — сообщили в пресс-службе.

Закон вступил в силу со дня официального опубликования.

Законопроект от президента

Поправки в закон «О Конституционном суде» инициировал сам президент 17 июля. Необходимость принятия поправок мотивировали тем, что судьи Конституционного суда могут ошибаться и поэтому им нужно дать возможность пересматривать свои же решения.

Юристы «Института Медиа Полиси», комментируя законопроект, заявляли, что администрация президента «прямо и открыто» пытается вмешаться в работу Конституционного суда. Они отмечали, что вмешательство президента в работу Конституционного суда приведет к персоналистской автократии и призвали отозвать законопроект. Депутат Дастан Бекешев заявлял, что подобным образом власти «кастрируют» Конституционный суд.

Парламент в свою очередь довольно быстро принял законопроект. 6 сентября депутаты Жогорку Кенеша приняли законопроект в первом чтении. Уже 28 сентября законопроект одобрили во втором и третьем чтениях, не проводя никаких обсуждений.

Одно из последних решений Конституционного суда касалось матчества. Согласно ему, кыргызстанцы могут брать матчество по достижении 18 лет. Однако решение вызвало общественный резонанс, в частности против матчества высказывался глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, отмечавший, что тот, «кто принял закон должен его отменить».



Замминистра юстиции Орозбек Сыдыков во время обсуждения в парламенте 6 сентября сообщил, что законопроект «отчасти» был инициирован из-за решения Конституционного суда по матчеству.