Парламент Армении ратифицировал Римский статут, который обязывает исполнять решения Международного уголовного суда (МУС). Одно из последних громких решений МУС было выдать ордер на арест президента России Владимира Путина за военные преступления.



«Новая Газета — Европа» сообщает, что оппозиционные фракции «Армения» и «Честь имею» бойкотировали обсуждение ратификации статута и вышли из зала, голосовать за проект осталась партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор».

Документ еще должен быть подписан президентом Армении Ваагном Хачатряном. Закон вступает в силу через 60 дней после завершения внутригосударственных процедур.

Власти Армении подчеркивали, что запустили процесс ратификации Римского статута, который утвердили еще в 1998 году, с целью привлечь в будущем к ответственности в МУС руководство Азербайджана за «военные преступления» во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе (Арцах).



Азербайджан 19 сентября провел в Карабахе «антитеррористическую операцию». На следующий день власти непризнанной республики объявили, что достигнута договоренность о полном прекращении огня на условиях Азербайджана. А 28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому непризнанная республика перестанет существовать с 1 января 2024 года.

После этого из региона выехали более 100 тысяч этнических армян. Миссия ООН, побывавшая в регионе впервые за 30 лет, сообщила, что там осталось не более тысячи армян. Премьер-министр Армении Никол Пашинян называл происходящее в Карабахе «этнической чисткой».

В марте ТАСС со ссылкой на источники в МИД России писал, что РФ предупредила Армению о «крайне негативных последствиях» признания Римского статута. Отмечалось, что Москва считает абсолютно неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту.



Вскоре после этого вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян заявил, что у Еревана нет намерения или желания арестовывать Путина по ордеру МУС в случае его визита в Армению. Он допустил, что Ереван мог бы заключить с Москвой соглашение, согласно которому Римский статут не повлияет на отношения двух стран.

Международный уголовный суд — постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии.

Ордер на арест Путина МУС выдал в конце марта. По версии обвинения, Путин несет личную ответственность за депортацию детей из Украины в Россию, которая происходила «как минимум с 24 февраля 2022 года», то есть с момента полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

По словам экс-судьи МУС в Гааге Говарда Моррисона, ратифицировавшая статут страна обязана арестовать Путина, но пойдет ли ее правительство на такой шаг, зависит лишь от того, насколько власти в целом готовы выполнять обязательства по соглашению и насколько их беспокоит реакция России.

Юрисдикцию Международного уголовного суда признают 123 государства, включая все страны Евросоюза и Южной Америки, некоторые африканские страны, а также Таджикистан и Афганистан. Римский статут не подписан США, Китаем, Индией, Россией, Израилем, Турцией и Ираном.

Кыргызстан подписал Римский статут Международного уголовного суда в 1998 году, однако так и не ратифицировал документ.