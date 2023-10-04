В Чон-Алайском и Ноокатском районах Ошской области с 7 сентября действует запрет на мирные акции и митинги. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе Ошского областного суда.



Основанием для такого решения послужило обращение РОВД Ноокатского и Чон-Алайского районов с просьбой признать законным решение о запрете проведения митингов с 7 сентября до 7 ноября на территории районов. В УВД Ошской области отметили, что запрет ввели «в целях сохранения безопасности». Другие подробности не сообщаются.

Обращение милиции Ноокатский и Чон-Алайский райсуды удовлетворили 8 сентября. Согласно решению суда, в Ноокатском районе нельзя митинговать: у здания районной администрации, мэрии, у Дома культуры города Ноокат, у стадионов и в других общественных местах.



В сообщении областного суда отмечается, что апелляции на решения райсудов никто не подавал и решение остается в силе.



В конце сентября стало известно, что местные власти ввели запрет на митинги и в Узгенском районе Ошской области. Согласно решению суда, в этом районе нельзя проводить митинги до 8 ноября.



До того как стало известно о запрете на митинги сторонники депутата Адахана Мадумарова, обвиняемого в госизмене, собрались в парке «Чынар» в селе Куршаб Узгенского района, чтобы сделать обращение к властям и потребовать освобождения политика. Однако милиция разогнала собравшихся под предлогом того, что в общественных местах запрещено проводить акции протеста и митинги.

Аналогичный запрет на проведение митингов действует и в Бишкеке, который раз за разом продлевается судом с марта 2022 года.



Согласно решению суда, митинговать временно нельзя на площади Ала-Тоо, бульваре Эркиндик, возле зданий администрации президента, Жогорку Кенеша, Верховного суда, посольства России и ГКНБ, а также в парке им. Панфилова и в сквере им. Турсунбаевой.

Запрет не касается государственных и муниципальных официальных мероприятий. Другие митинги и акции должны проходить в сквере имени Максима Горького по улице Исанова.

О запрете проведения митингов высказывалась экс-омбудсмен Атыр Абдрахматова, которая в марте 2022 года назвала решение суда необоснованным. Она отмечала, что это решение противоречит Конституции и принятым страной международным обязательствам. По ее мнению, такие решения дискредитируют страну перед мировым сообществом.

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