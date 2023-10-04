Администрация президента Садыра Жапарова официально подтвердила визит в Кыргызстан президента России Владимира Путина, на которого ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест. Об этом 4 октября сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

«В рамках предстоящего визита запланированы двусторонние переговоры главы государства с президентом Владимиром Путиным. Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества», — сказал Азымбакиев.

Также он сообщил, что Жапаров и Путин примут участие в мероприятии, посвященном 20-летнему юбилею открытия Авиационной базы ОДКБ в Канте.

Ранее о планах Путина посетить Кыргызстан говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В Кыргызстан с визитом Путина пригласил Жапаров в мае этого года.

В последний раз Путин посещал Кыргызстан в декабре 2022 года — спустя девять месяцев после того, как российская армия вторглась по его приказу в Украину и начала полномасштабную войну, которая продолжается до сих пор.

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина за военные преступления против Украины. Ордер подразумевает, что если Путин прибудет в страну, где ратифицирован Римский статут, он будет задержан.

Юрисдикцию Международного уголовного суда признают 123 государства, включая все страны Евросоюза и Южной Америки, некоторые африканские страны, а также Таджикистан и Афганистан. Римский статут не подписан США, Китаем, Индией, Россией, Израилем, Турцией и Ираном.

Кыргызстан подписал Римский статут Международного уголовного суда в 1998 году, но так и не ратифицировал документ. Это значит, что власти страны, скорее всего, не арестуют Путина, если он попадет на территорию Кыргызстана.