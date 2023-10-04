В Счетной палате сообщили о финансовых нарушениях, которые выявили в Дирекции по управлению Иссык-Кульским фондом развития, на 665,8 млн сомов.



В ведомстве рассказали, что территориальными подразделениями Счетной палаты по Иссык-Кульской и Нарынской областям проведен аудит соответствия исполнения бюджета и аудит работы Дирекции за 2019-2022 года.

Аудит выявил:



нарушения и недостатки при исполнении бюджетной системы Кыргызстана на 310,9 млн сомов;

нарушения и недостатки при использовании имущества на 163,4 млн сомов;

нарушения порядка учета и отчетности на 163,5 млн сомов;

нарушения закона о госзакупках на 279,1 млн сомов.

Отмечается, что из подлежащих возмещению 249 млн сомов в ходе аудита восстановлено всего 152,5 млн сомов. Всего выявлено 17 прочих процедурных нарушений.



В Счетной палате сообщили, что по итогам аудита отправили отчет и рекомендацию в Аппарат полпреда президента в Иссык-Кульской области, а также предписание и рекомендация направлена в сам Фонд развития для устранения финансовых нарушений и недостатков.

Кроме того, отчет аудита для дачи правовой оценки передали Управлению ГКНБ по Иссык-Кульской области.

В самом Иссык-Кульском фонде развития еще не прокомментировали результаты аудита Счетной палаты.

В марте 2023 года Генпрокуратура сообщила о задержании бывшего главы Дирекции по управлению Иссык-Кульским фондом развития. По данным надзорного органа, его задержали по делу о незаконном перечислении в 2017 году на счет строительной компании государственных денежных средств, выделенных на строительство футбольного поля в селе Ананьево Иссык-Кульского района.

Фонд развития Иссык-Кульской области учредили в 1997 году. По соглашению с правительством, ЗАО «Кумтор Голд Компани», которая разрабатывает рудник Кумтор, ежемесячно вносит в Фонд 1% от валового дохода, полученного в предыдущем месяце, в долларах США. В мае сообщалось, что с 1998 года «Кумтор» перечислил в Фонд почти 7 млрд сомов.

Фонд занимается внебюджетным финансированием программ социально-экономического развития Иссык-Кульской области.



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