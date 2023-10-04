Глава Кабинета министров Акылбек Жапаров на заседании парламента 4 октября сообщил, что и в этом году в Бишкеке будет смог.



Во время заседания депутатка Динара Ашимова напомнила Жапарову об обещании Кабмина о полном переходе столичной ТЭЦ на газовое отопление в этом году. Жапаров в ответ заявил, что Кабмин готов перейти на газ, но из-за ситуации с транзитом голубого топлива через Казахстан в этом году не сможет.

«Казахстан не может дать транзитом необходимый газ из России, потому что у них у самих старые трубы. В связи с этим мы вынуждены использовать уголь и в этом году. Когда мы решим вопрос транзита с Казахстаном, тогда и ТЭЦ полностью перейдет на газовое отопление. […] К сожалению, [в Бишкеке и в этом году будет смог]», — сказал он.

Ранее министр энергетики Таалайбек Ибраев высказал предположение, что в этом году уровень смога в Бишкеке снизится, потому что в столицу прибыли экоавтобусы, потушен пожар на мусорном полигоне, 22 городских котельни перевели на газ, а девять новостроек полностью газифицировали.

Последние несколько лет Бишкек каждую зиму возглавляет мировые рейтинги по уровню загрязнения воздуха. Несмотря на многочисленные обещания властей и рабочие группы по борьбе со смогом, ситуация с качеством бишкекского воздуха не меняется.

В октябре 2022 года представительство ООН в Кыргызстане презентовало результаты исследования о смоге, согласно которым основной источник загрязнения воздуха в Бишкеке – некачественный уголь, используемый для отопления частных домов. Также причинами загрязнения воздуха в столице власти называли некачественный бензин, плотность застройки многоэтажных домов и ТЭЦ города.

Фото на главной: Бектур Стамкулов / «Азаттык».